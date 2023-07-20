بينها مكافحة الأمراض وتقوية المناعة... فوائد مذهلة للبرقوق

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بطعمه اللذيذ وألوانه النابضة بالحياة يعد البرقوق ليس فقط مبهجًا لبراعم التذوق، ولكنه يحتوي أيضًا على قوة غذائية كبيرة. فغالبًا ما يشار إلى هذه الفاكهة المميزة باسم «حلوى الطبيعة»، وهي مصدر غني بالفيتامينات الأساسية والمعادن ومضادات الأكسدة التي تساهم في الرفاهية العامة. بدءا من دعم صحة القلب وليس انتهاء بتسهيل الهضم. إذ يقدم البرقوق مجموعة واسعة من الفوائد الصحية التي تجعله إضافة لا غنى عنها لنظامك الغذائي، وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص، والذي عدد 7 فوائد صحة مذهلة للبرقوق:

صحة القلب

هذه الفاكهة اللذيذة مليئة بمضادات الأكسدة كالمركبات الفينولية وفيتامين (سي)، والتي تساعد في مكافحة الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهابات في نظام القلب والأوعية الدموية.

ووفقًا لدراسة، ارتبط الاستهلاك المنتظم للبرقرق بانخفاض مستويات ضغط الدم وتحسن مستويات الكوليسترول وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

قوة المغذيات

للبرقوق فوائد صحية خمس تجعله غذاءً ممتازًا؛ فهو قوة غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن تغذي الجسم. إذ تحتوي حبة البرقوق الواحدة على فيتامينات A و C و K ومختلف فيتامينات B المعقدة، بما في ذلك B6 و B3 و B2. كما يعد البرقوق مصدرًا غنيًا للمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والعضلات ووظيفة الأعصاب.

يساعد الجهاز الهضمي

إذا كنت تبحث عن هضم أفضل، يمكن أن يكون البرقوق حليفك. يعد البرقوق مصدرًا غنيًا للألياف الغذائية، سواء القابلة للذوبان أو غير القابلة للذوبان؛ والتي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

تقول صحيفة «موليكول» إن الألياف القابلة للذوبان تدعم بكتيريا الأمعاء الصحية وتعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

صحة العظام

تزداد أهمية الحفاظ على عظام قوية وصحية مع تقدمنا في العمر.

ووفقًا لمجلة «Nutrients»، فإن مزيج الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين K الموجود في البرقوق يساعد في دعم كثافة العظام وتقليل مخاطر المشكلات المتعلقة بالعظام، مثل هشاشة العظام.

إدارة الوزن

بالنسبة لأولئك الذين يراقبون محيط الخصر لديهم، يمكن أن يكون البرقوق إضافة ممتازة لخطة إدارة الوزن الخاصة. فعلى الرغم من كونه حلوًا بشكل طبيعي، إلا أن البرقوق يحتوي على نسبة منخفضة من السعرات الحرارية ومحتوى مائي مرتفع، ما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. حيث تعمل الألياف الموجودة في البرقوق على إبطاء عملية الهضم والحد من آلام الجوع وتعزيز الشعور بالشبع، ما يساعد في جهود إنقاص الوزن.

تألق البشرة

يمكن أن يساهم دمج البرقوق في نظامك الغذائي بإشراق بشرتك وصحتها بشكل عام. إذ تدعم وفرة فيتامين (سي) في البرقوق إنتاج الكولاجين، ما يعزز مرونة الجلد ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

بالإضافة إلى ذلك، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البرقوق على حماية البشرة من أضرار الجذور الحرة التي تسببها العوامل البيئية.

يقوي المناعة

يعد وجود نظام مناعي قوي أمرًا حيويًا لمكافحة العدوى والأمراض. ويوفر البرقوق، بمحتواه من فيتامين (سي)، دفعة كبيرة لجهاز المناعة. حيث يعزز فيتامين (سي) إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تلعب دورًا محوريًا في الدفاع عن الجسم ضد مسببات الأمراض الضارة.

البرقوق بلا شك هدية الطبيعة للصحة وبراعم التذوق على حد سواء. ومع مجموعته الواسعة من العناصر الغذائية الأساسية ومضادات الأكسدة والعديد من الفوائد الصحية، يستحق البرقوق مكانًا بارزًا على طبقك.

وسواء أكنت تأكله طازجا أم مجففا أو مدمجا بأطباق مختلفة، فإن البرقوق يقدم طريقة لذيذة ومغذية لدعم صحتك العامة.