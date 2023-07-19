علماء أعصاب يكشفون عن 5 أشياء يفعلونها للحفاظ على صحة أدمغتهم!

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تناقش طالبة الدكتوراه في علم الأعصاب إميلي ماكدونالد، في فيديو "تيك توك" حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة، ثلاثة أشياء تفعلها كل يوم لحماية دماغها.

وكشفت أنها لا تستخدم هاتفها في الصباح، وتحاول التفكير بإيجابية، مع تجنب الأطعمة المصنعة.

وقال اثنان من علماء الأعصاب لـ Insider إن النصيحة التي قدمتها ماكدونالد في مقطع الفيديو الخاص بها ليست سيئة. ولكن هناك الكثير للحفاظ على صحة الدماغ.

أخبر جيسون شيبرد، الأستاذ المشارك في علم الأعصاب بجامعة يوتا، وتاليا ليرنر، الأستاذة المساعدة لعلم الأعصاب في جامعة نورث وسترن، Insider ما يفعلانه للحفاظ على صحة الدماغ.

1. النوم

قال شيبرد إن ممارسة عادات نوم جيدة والحصول على ست إلى ثماني ساعات من النوم كل ليلة هو أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لصحة دماغك. ويهدف إلى الحصول على قرابة ست إلى سبع ساعات من النوم ليلا.

ويساعد النوم الدماغ على معالجة المعلومات الجديدة، وتشكيل الذكريات، وتعزيز المفاهيم والأفكار الجديدة، وإزالة التراكمات السامة للبروتينات المعروفة باسم لويحات الأميلويد التي تتراكم عادة في أدمغة الأشخاص المصابين بمرض ألزهايمر.

ويساعد النوم أيضا على تعزيز مرونة الدماغ، وقدرة الدماغ على التكيف مع المواقف والتجارب الجديدة. وأظهرت الأبحاث أنه كلما زادت قدرة عقلك على التكيف مع التحديات الجديدة، زادت قدرتك على تحسين وظيفتك المعرفية والحفاظ عليها مع تقدمك في العمر.

2. ضخ القلب

قال شيبرد إنه يمارس الرياضة يوميا أيضا للحفاظ على صحة دماغه، لأن التمارين المنتظمة تزيد من تدفق الدم إلى المخ ويساعد القلب القوي على ضخ ما يكفي من الدم إلى الدماغ للحفاظ على أدائه على النحو الأمثل.

وتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بانتظام لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض الزهايمر وقد تؤدي التمارين الرياضية أيضا إلى تأخير التدهور المعرفي مع تقدم العمر.

وقال شيبرد إن التوصية الرسمية من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) هي 150 دقيقة في الأسبوع من التمارين المعتدلة، ولكن كلما تمكنت من تحريك جسمك سيكون هذا أفضل من لا شيء.

3. اذهب لتناول الغداء مع صديق

قالت ليرنر إن الوحدة يمكن أن تضر بالصحة العقلية للشخص، والرفاهية العاطفية، وصحة الدماغ، لذلك من المهم أن تظل على اتصال بالآخرين.

وقالت: "بشكل عام، يميل الأشخاص الذين لديهم شبكات اجتماعية قوية إلى العيش لفترة أطول. إن قضاء الوقت مع أشخاص آخرين مفيد لحياتك العاطفية، وهو أمر جيد لصحة الدماغ".

وتشير الدراسات إلى أن الروابط الاجتماعية القوية يمكن أن تقلل أيضا من خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق، وتساعد الناس على التعامل بشكل أفضل مع الصعوبات.

وقالت ليرنر إن البقاء على اتصال بالآخرين يمكن أن يمثل تحديا، خاصة مع تقدمك في العمر

4. جرب أشياء جديدة

قال شيبرد إن تعريض نفسك لأشخاص وأماكن وتحديات جديدة يمكن أن يحافظ على عقلك حادا، ويحسن مرونة الدماغ ويقوي عقلك.

ويمارس شيبرد هذا في حياته من خلال السفر إلى أماكن جديدة وتجربة ثقافات أخرى. كما أنه يستمتع بممارسة الهوايات خارج نطاق عمله كباحث وأستاذ، مثل التصوير الفوتوغرافي والاستماع إلى الموسيقى الكلاسيكية.

لكن تجربة أشياء جديدة لا تعني بالضرورة أنك بحاجة إلى إنفاق المال في السفر أو ممارسة هواية جديدة.

ويمكن أن يكون الأمر بسيطا مثل محاولة حل لغز صعب لم تفعله من قبل أو وضع نفسك في أوضاع اجتماعية جديدة حيث يمكن لعقلك أن يتعلم التكيف مع أشخاص مختلفين.

وقال شيبرد: "أعتقد أن الكثير منا يدخل في عادات روتينية حيث نقوم بنفس الشيء القديم كل يوم. لكن تعلم أشياء جديدة يساعد في مرونة الدماغ، وإذا كنت قادرا على الاستمرار في استخدام عقلك بطرق جديدة، فيمكنك الحصول على نتائج عقلية أفضل مع تقدمك في العمر".

5. تناول نظام غذائي صحي شامل

كما أوضحت ماكدونالد في "تيك توك"، تم ربط الأطعمة المصنعة بالتدهور المعرفي وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

وأظهر العديد من الدراسات أن الأطعمة المعالجة، يمكن أن تؤثر سلبا على الصحة العامة وتزيد من مخاطر الإصابة بحالات صحية مثل مرض السكري أو ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم.

وتؤثر هذه الأمراض على الأعضاء المختلفة بطرق مختلفة، ولكنها يمكن أن تضر الجسم بالكامل، بما في ذلك الدماغ.

وقالت ليرنر: "إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، على سبيل المثال، فقد يتزايد لديك خطر الإصابة بمشاكل في الدماغ، مثل السكتة الدماغية أو الخرف الوعائي. لذلك، هناك العديد من الأسباب التي تجعل الطعام العالي التصنيع سيئا بالنسبة لك".

للحفاظ على صحة عقلك وجسمك، قلل من الأطعمة المصنعة واجتهد في تناول نظام غذائي جيد من الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.