عقار تجريبي جديد يضعف سرطان الثدي العدواني

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كشف باحثون بمركز لومباردي الشامل للسرطان بجامعة جورج تاون بالتعاون مع علماء بجامعة ميامي بفلوريدا عن عقار تجريبي جديد أطلق عليه TTP488 (azeliragon) يضعف سرطان الثدي العدواني الثلاثي السلبي الناتج عن انتشار النقائل على المستوى الخلوي.

ونشر الاكتشاف الجديد يوم (الخميس) الماضي بمجلة Nature Breast Cancer. وتمثل سرطانات الثدي ثلاثية السلبية (TNBCs) حوالى 10-15 % من جميع حالات سرطان الثدي المشخصة؛ وتتكون من خلايا سرطانية لا تحتوي على مستقبلات هرمون الاستروجين أو البروجسترون، ولا تنتج بروتينًا يسمى «HER2» بكميات كبيرة. فيما تعتبر TNBC أكثر شيوعًا عند النساء الأصغر من 40 عامًا أو النساء السوداوات؛ بالنسبة لتلك السرطانات التي تنتشر، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 12 % فقط.

ولقد استعصت TNBCs على العلاج الفعال لعقود. اما هذا الاكتشاف فهو يحدد بعض مسارات الإشارات والآليات الخلوية التي ينظم من خلالها مستقبل موجود على سطح خلايا TNBC يسمى مستقبل المنتجات النهائية للجليكشن المتقدم (RAGE) انتشاره القاتل. مسلحين بهذه المعرفة.

من أجل ذلك، تمكن الباحثون من اختبار فعالية TTP488 في كل من المختبر والفئران لإظهار أن الدواء يمكن أن يكون مفيدًا للمرضى.

ومن أجل المزيد من التوضيح، قال الدكتور باري هودسون الأستاذ المشارك بعلم الأورام بجامعة جورج تاون لومباردي المؤلف المقابل لهذا المقال «إن التجربة السريرية التي تجري الآن في لومباردي ومراكز السرطان الأخرى هي نتيجة مباشرة لهذا البحث قبل السريري حول مثبطات RAGE الذي بدأ بجامعة ميامي واستمر مع انتقالي إلى لومباردي». مضيفا أن «دراستنا هي الأولى التي تظهر أن TTP488 يضعف ورما خبيثا لسرطان الثدي في الخلايا والقوارض. إذ إنه مثبط RAGE الوحيد المعتمد للاستخدام في البشر، وبالتالي فإن الآثار المترتبة على التجارب السريرية عديدة». وذلك وفق ما نشر موقع «ميديكال إكسبريس» الطبي المتخصص.

وتم اكتشاف RAGE عام 1992 كعامل محتمل له دور في مضاعفات الأوعية الدموية لمرض السكري. وقد ثبت لاحقًا أنه متورط في مجموعة واسعة من الأمراض بسبب قدرته الشائنة على ربط العديد من الجزيئات المختلفة والحث على الالتهاب. وبناءً على هذه المعرفة، تم تطوير TTP488 عام 2000 لعلاج مرض ألزهايمر، لكن نتائج التجارب على الدواء كانت ملتبسة. ومع ذلك، فاستنادا لمعرفة أحدث حول علم الأحياء وتأثيراته، بما في ذلك توافره على نطاق واسع عبر العديد من الأنظمة البيولوجية وملف تعريف الأمان المشجع، يبدو الآن أنه مرشح واعد جدًا للتجارب السريرية.

وفي هذا الاطار، بدأ الباحثون دراستهم من خلال النظر في اثنين من مثبطات RAGE: TTP488 و FPS-ZM1، وكلاهما يضعف ورما خبيثا عفويا وتجريبيا لـ TNBC في الفئران. لكن بعد دراسة مستفيضة في المختبر وفي الفئران، كان من الواضح أن عقار TTP488 هو الدواء الأكثر فاعلية الذي اتبعوه على نطاق واسع بما يكفي لمعرفة ما إذا كان مؤهلًا للاستخدام في الأشخاص بالتجارب السريرية. بينما لا يزال TTP488 بحاجة إلى الاختبار بتجارب سريرية أكبر وأكثر تقدمًا لإثبات فعاليته الحقيقية. من أجل ذلك، هو غير متاح بعد للنساء غير المسجلات في التجارب السريرية.

وحدد المحققون أيضًا ثلاثة مسارات مهمة يمكن أن تؤدي إلى تثبيط RAGE: Pyk2 و STAT3 و Akt. إذ سيساعد هذا الاكتشاف الباحثين على فهم الآليات التي يقود بها RAGE النقائل، ومن المحتمل أن تتمكن المنظومة العلاجية المركبة من استهداف RAGE وهذه المسارات.

ويخلص هدسون الى القول «نحن نختبر حاليًا توليفات مختلفة من TTP488 مع علاجات أخرى مضادة للسرطان لتحديد ما إذا كانت مثبطات RAGE يمكنها التآزر مع تلك العلاجات». مرجحا «أعتقد أن النظرة إلى العلاج الفعال لسرطانات الثدي ثلاثية السلبية أصبحت أكثر إشراقًا في الآونة الأخيرة».