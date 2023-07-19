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كم مرة تستخدم فيتامين «سي» لوجهك يوميا؟

19
JULY
2023
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فيتامين (سي) هو أحد مضادات الأكسدة القوية المعروفة بفوائده العديدة للبشرة؛ بدءا من تفتيح البشرة إلى تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد. فلقد اكتسب هذا المكون الرائع شعبية في روتين العناية بالبشرة.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتطبيق فيتامين (سي) على وجهك، فمن المهم تحقيق التوازن الصحيح.

من أجل ذلك، يوصي الخبراء عمومًا باستخدام مصل أو منتج فيتامين (سي) مرة واحدة يوميًا. ويفضل وضعه في الصباح، لأنه يساعد على حماية البشرة من الأضرار البيئية ويساعد في تحييد الجذور الحرة، وذلك وفق ما ذكر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

وحسب الموقع، ابدأ بإدماجه في روتين العناية ببشرتك كل يوم وزد من تكراره تدريجياً مع تعديل بشرتك.

- تذكر أن القليل من فيتامين (سي) يقطع شوطًا طويلاً؛ فبضع قطرات أو كمية بحجم حبة البازلاء من المصل يجب أن تكون كافية لتغطية وجهك بالكامل.

- قم بتدليكه برفق على بشرة نظيفة وجافة واتركه يمتص بالكامل قبل المتابعة باستخدام المرطب والواقي من الشمس.

- في حين أن فيتامين (سي) آمن بشكل عام لمعظم أنواع البشرة، إلّا انه من الضروري الانتباه إلى كيفية تفاعل بشرتك معه.

- قد يعاني بعض الأفراد من وخز خفيف أو احمرار، خاصة عند البدء.

- في حالة استمرار التهيج أو تفاقمه، قلل من تكرار الاستخدام أو استشر طبيب الأمراض الجلدية للحصول على مشورة شخصية.

- يمكن أن يكون دمج فيتامين (سي) في روتين العناية ببشرتك مفيدًا للغاية، لكن الاعتدال هو المفتاح.

من أجل ذلك، يعد تطبيقه مرة واحدة يوميًا، في الصباح، نقطة انطلاق جيدة. استمع إلى احتياجات بشرتك واضبط التردد وفقًا لذلك. فمن خلال إيجاد التوازن الصحيح، يمكنك تسخير قوة فيتامين (سي) للحصول على بشرة متألقة وصحية.

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