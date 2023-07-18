ألزهايمر: علاج يثبت فاعليته في إبطاء تطور المرض بنسبة الثلث

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أكدت نتائج نشرتها دورية الجمعية الطبية الأميركية (جاما) قدرة عقار donanemab على إبطاء وتيرة التدهور المعرفي المرتبط بمرض ألزهايمر بنحو الثلث.

ويساعد العقار المعتمد على الأجسام المضادة في المراحل المبكرة من مرض ألزهايمر، ولكن ليس ضد أنواع الخرف الأخرى، مثل الخرف الوعائي.

والسبب في ذلك يرجع إلى أن عقار Donanemab يتكون من أجسام مضادة مثل تلك التي ينتجها الجسم لمهاجمة الفيروسات.

وتعمل هذه الأجسام المضادة على إزالة مادة الأميلويد التي تتراكم في فراغات بين خلايا الدماغ، وتؤدي إلى تكوين لويحات تعد واحدة من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

ويعمل عقار Donanemab الذي أنتجته شركة Eli Lilly بنفس طريقة عقار lecanemab، الذي طورته شركتا Eisai و Biogen واحتل عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ثبت أنه يبطئ المرض.

وعلى الرغم من النتائج الواعدة التي أظهرتها تلك الأدوية، فإنها لا تخلو من المخاطر.

إذ إن تورم الدماغ كان من الآثار الجانبية الشائعة لدى ما يصل إلى ثلث المرضى الذين حصلوا على عقار donanemab في مرحلته التجريبية.

وفي أغلب الحالات، كان التورم خفيفاً أو دون أعراض ومع ذلك توفي اثنان من المتطوعين، وربما مات أيضاً متطوع ثالث كنتيجة مباشرة لتورم خطير في الدماغ.

ورُفض مؤخراً عقار aducanumab المضاد لألزهايمر، من قبل المنظمين الأوروبيين بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، وعدم وجود دليل على فاعليته الكافية ضد المرض.

وفي المرحلة التجريبية لعقار Donanemab شارك 1734 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 60 و85 عاماً، ويعانون جميعهم من المراحل الأولى من مرض ألزهايمر.

وتلقت نصف العينة التجريبية من المرضى جرعة شهرية من عقار Donanemab، بينما حصل النصف الآخر على دواء وهمي، وذلك على مدار 18 شهراً.

النتائج الرئيسية لعقار Donanemab