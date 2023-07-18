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الصداع والتعب قد يدلان على مرض مزمن خفي!

18
JULY
2023
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من الشائع جدا أن تعاني من الصداع أو التعب في حياتك اليومية، حيث تتأثر بسهولة بمقدار النوم الذي تحصل عليه والطقس ومستويات التوتر لديك والظروف الأخرى.

ومع ذلك، يمكن أن تكون علامة على حالة غير معروفة ولكنها "منهكة": التهاب الدماغ والنخاع العضلي (ME)، وهو مرض عصبي مزمن يصيب العديد من أجهزة الجسم.

ويمكن أن يتسبب استهداف الجهاز العصبي والجهاز المناعي بشكل أساسي، في مجموعة من الأعراض "المتقلبة" من آلام العضلات إلى مشاكل الذاكرة.

ووفقا لـ Action for ME، فإنه يؤثر على حوالي 250000 شخص في المملكة المتحدة وأكثر من 17 مليون شخص على مستوى العالم.

ومع ذلك، ستختلف الأعراض حسب الشخص.

وتشرح Action for ME: "يعاني الأشخاص المصابون بالحالة من الألم المنهك والتعب ومجموعة من الأعراض الأخرى المرتبطة بالضيق التالي للجهد وعدم قدرة الجسم والدماغ على التعافي بعد إنفاق كميات صغيرة من الطاقة. لن يعاني الجميع من الأعراض نفسها، لذا من المهم عدم مقارنة شخص لديه ME بشخص آخر مصاب بالمرض".

وتستخدم NHS الاسم ME بالتبادل مع متلازمة التعب المزمن (CFS).

ومع ذلك، تعتقد منظمة Action for ME أنه يجب التمييز بينهما.

أعراض ME 

تسرد NHS الأعراض الأكثر شيوعا لـ ME على النحو التالي:

- الشعور بالتعب الشديد طوال الوقت - قد تجد صعوبة كبيرة في القيام بالأنشطة اليومية.

- الشعور بالتعب بعد الراحة أو النوم.

- تتطلب وقتا طويلا للتعافي بعد النشاط البدني.

- مشاكل النوم، مثل الاستيقاظ كثيرا أثناء الليل.

- مشاكل في التفكير والذاكرة والتركيز.

وبالنسبة للبعض يمكن أن يؤدي أيضا إلى:

- آلام العضلات أو المفاصل.

- الصداع.

- التهاب الحلق.

- أعراض تشبه أعراض الانفلونزا.

- الشعور بالدوار أو المرض.

- ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة (خفقان القلب).

يذكر أن أسباب ME، أو CFS، ليست معروفة بشكل واضح، ولكن هناك عددا من النظريات وراء ذلك.

وتتضمن الأسباب أو المحفزات المقترحة لـ ME/CFS ما يلي:

- الالتهابات الفيروسية، مثل الحمى الغدية.

- الالتهابات البكتيرية، مثل الالتهاب الرئوي.

- مشاكل في جهاز المناعة.

- خلل هرموني.

- جيناتك - يبدو أن ME/CFS أكثر شيوعا في بعض العائلات.

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