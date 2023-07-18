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اكتشاف طريقة لتحديد الأعراض المبكرة للخرف في العينين

18
JULY
2023
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أعلن علماء جامعة ديوك أن خوارزمية التعليم الآلي يمكنها اكتشاف الضعف الادراكي الخفيف في صور شبكية العين .

وتشير مجلة Ophthalmology Science، إلى أن العلماء اكتشفوا تغيرات هيكلية في شبكية العين والأوعية الدموية الدقيقة في شبكية عيون مرضى الزهايمر. وقد تمكنت خوارزمية التعلم الآلي التي ابتكروها من التمييز بين الأشخاص ذوي الوظائف العقلية الطبيعية والأشخاص الذين يعانون من إعاقات إدراكية خفيفة بناء على صور الشبكية (التصوير المقطعي للترابط البصري والتصوير المقطعي للأوعية الدموية المتماسكة)، حيث كانت حساسية الاختبار 79 بالمئة ، أي تم العثور على ضعف إدراكي لدى 79 بالمئة من المرضى الذين يعانون منها بالفعل.

و قد درب الباحثون الخوارزمية على صور لشبكية العين لـ 150 شخصا، وبعد ذلك اختبرت على صور 90 مريضا.

ويقول الباحثون: "هذه هي أول دراسة تستخدم صور التصوير المقطعي للترابط البصري والتصوير المقطعي للأوعية الدموية المتماسكة للشبكية لتمييز الأشخاص الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف عن الأشخاص ذوي القدرات الإدراكية العادية".

وبالطبع قد يكون من الصعب التمييز بين الضعف الإدراكي المعتدل والضعف الطبيعي. ولكن نتائج هذه الدراسة ستساعد على تحديد الإعاقات المعرفية قبل أن تتطور إلى خرف.

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