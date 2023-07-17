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كشف مخاطر وفوائد الجرعات المنخفضة من الكحول

17
JULY
2023
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كشف علماء كنديون مخاطر وفوائد الجرعات المنخفضة من الكحول، حيث اتضح لهم أن حتى كمية صغيرة من الكحول تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.


وتشير مجلة Early View، إلى أن الباحثين درسوا 6000 مقالة ودراسة نشرت في أعوام 2017-2021 واختاروا اربعة عشر تحليلا تلويا تتوافق مع معاير المراجعة المنهجية، لتحديد نسبة الخطر بين استهلاك الكحول و18 مرضا.

وتوصل الباحثون إلى استنتاج مفاده، أن احتمال الإصابة بأمراض معينة يزداد بزيادة استهلاك الكحول. وأن حتى جرعات منخفضة من الكحول تحفز ظهور عدد من الاضطرابات.

وأظهرت النتائج أن الرجال الذين يتناولون جرعة معيارية من الكحول يوميا، يزداد خطر إصابتهم بالسل وامراض الجهاز التنفسي السفلي وداء السكري والصرع وارتفاع مستوى ضغط الدم وتليف الكبد والتهاب البنكرياس وبعض أنواع السرطان. ولكن من جانب آخر وفرت لهم هذه الجرعة وقاية من الجلطة الدماغية.

وبالنسبة للنساء اللواتي يتناولن جرعة الكحول المعيارية يوميا، فقد ازداد خطر إصابتهن بداء السكري والجلطة الدماغية والتهاب البنكرياس وارتفاع مستوى ضغط الدم والصرع والرجفان الأذيني وتليف الكبد والتهابات الجهاز التنفسي السفلي وسرطان الثدي والفم والحلق والمريء والكبد والحنجرة وسرطان القولون والمستقيم.

واتضح للباحثين أيضا أن تناول المشروبات الكحولية بكميات صغيرة يخفض من احتمال إصابة النساء والرجال بأمراض القلب التاجية والجلطة الدماغية، بالإضافة إلى أنها تخفض احتمال إصابة الرجال بالسكري والتهاب البنكرياس.

روسيا اليوم
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