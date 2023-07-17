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علماء يتوصلون لمزيج كيميائي يعكس الشيخوخة

17
JULY
2023
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قال باحثون في كلية الطب بجامعة هارفارد الأميركية إنهم اكتشفوا مزيجاً كيميائياً يقولون إنه يمكن أن يعكس الشيخوخة ويتصدى للأمراض المرتبطة بها.

ووفقاً لصحيفة «نيويورك بوست» الأميركية، فقد أشار الباحثون إلى أنهم أجروا تجارب على مجموعة من الفئران، ونجحوا في تحديد ستة كوكتيلات كيميائية يمكنها «عكس» العلامات المرئية للشيخوخة «في أقل من أسبوع».

وقال الفريق إن دراستهم مبنية على تجربة سابقة لهم في الفئران كشفت أن إضافة جينات محددة إلى بروتينات خاصة، تسمى عوامل ياماناكا (Yamanaka factors)، وهي بروتينات تلعب دوراً مهماً في تكون الخلايا الجنينية، يمكن أن تحول الخلايا البالغة إلى خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات (iPSCs).

والخلايا الجذعية المستحثة متعددة القدرات هي خلايا تمت إعادة برمجتها إلى حالة تشبه الجنين الذي لم ينضج بعد، ويمكن استخدامها لأغراض علاجية، مثل تكوين دم جديد خالٍ من الخلايا السرطانية لمرضى سرطان الدم أو إنشاء خلايا عصبية جديدة لعلاج الاضطرابات العصبية.

وفي دراستهم الجديدة، قام الباحثون بفحص البروتينات والجزيئات الكيميائية التي يمكنها، مجتمعة، عكس شيخوخة الخلايا وتجديد الخلايا البشرية.

وتوصل الفريق إلى 6 كوكتيلات كيميائية يمكنها أن تعكس علامات الشيخوخة في أقل من أسبوع.

ويحتوي كل كوكتيل كيميائي على ما بين خمسة وسبعة بروتينات كيميائية، يُعرف الكثير منها بعلاج الاضطرابات الجسدية والعقلية الأخرى.

وقال مؤلف الدراسة الدكتور ديفيد سنكلير: «هذه النتائج قد تحدث ثورة في علاج الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها، وربما تؤدي إلى تجديد شباب الجسم بالكامل».

وفي السابق، كان عكس شيخوخة الخلايا ممكناً فقط باستخدام العلاج الجيني، وهو مكلف جداً، في حين أن تكلفة هذه الطريقة الجديدة «معقولة»، وفقاً لسنكلير.

وأشار الباحثون إلى أنهم يستعدون لإجراء تجارب سريرية بشرية لهذا العلاج.

الشرق الأوسط
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