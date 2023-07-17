مستوحى من أسماك القرش... دواء «ثوري» يبشر بإعادة نمو الأسنان

A + A -

يدرس أطباء في اليابان ما يمكن أن يصبح ثورة في مجال طب الأسنان، وهو دراسة أول دواء في العالم يعيد نمو الأسنان، وهو مستوحى من أسنان أسماك القرش. وذكر تقرير لشبكة «فوكس» الأميركية أن المؤهلين للمشاركة في التجارب السريرية لهذا الابتكار هم مرضى لم تظهر لديهم مجموعة كاملة من الأسنان بسبب عوامل تحدث أثناء الولادة.

يُعرف المصطلح الطبي للحالة الوراثية باسم «anodontia»، أي الغياب التام للأسنان؛ وفقاً للمنظمة الوطنية للاضطرابات النادرة، في حالة فقدان الأسنان الجزئي، فقد بعض أسنانهم.

وذكرت عيادة «كليفلاند» أن مقدمي الرعاية الصحية يبدأون في الشك في حالة الأسنان عندما لا يطور الأطفال أسنانهم في الوقت الذي يبلغون فيه من العمر 13 شهراً.

وأضافت «كليفلاند كلينك» أن هؤلاء المرضى غالباً ما يجدون صعوبة في المضغ والتحدث، مما قد يؤثر سلباً على عملية الهضم، ويسبب تلفاً في اللثة ويعيق نمو عظم الفك.

من المقرر أن تبدأ التجارب السريرية للدواء الجديد في يوليو (تموز) 2024 في اليابان. وإذا نجح الدواء، فقد يكون متاحاً للموافقة التنظيمية بحلول عام 2030، وفقاً للتقرير.

ويقول الدكتور كاتسو تاكاهاشي، الباحث الرئيسي في الدراسة ورئيس قسم طب الأسنان وجراحة الفم في معهد البحوث الطبية بمستشفى كيتانو: «إن فكرة زراعة أسنان جديدة هي حلم كل طبيب أسنان».

ويعمل تاكاهاشي على تحويل حلمه إلى حقيقة منذ أيامه كطالب دراسات عليا، وفقاً للتقارير. وبعد كلية طب الأسنان، تابع تاكاهاشي دراساته العليا في البيولوجيا الجزيئية في جامعة كيوتو في عام 1991 في كيوتو باليابان.

بعد تخرجه، سافر إلى الولايات المتحدة عندما بدأت الأبحاث في ذلك الوقت لاكتشاف الجينات التي يمكن أن تسبب نمو أسنان أقل للفئران.

وقالت الدكتورة إيرين كيندي، المتحدثة باسم الجمعية الأميركية لطب الأسنان ومديرة تعليم طب الأسنان قبل الدكتوراه في كلية طب الأسنان بجامعة كانساس سيتي في ميسوري، لشبكة «فوكس نيوز»: «هناك عقود من الدراسات تتعلق بطرق مختلفة لزراعة أنسجة الأسنان البشرية». ويقول تاكاهاشي، إن عدد الأسنان يختلف فقط مع طفرة جينية واحدة - لذلك قرر إجراء المزيد من الأبحاث من خلال استهداف جينات معينة يمكن أن تنمو أسناناً.