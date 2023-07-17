علماء روس يحذرون من توهج شمسي قوي اليوم

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قال علماء روس إن من المتوقع حدوث نشاط قوي للتوهج الشمسي اليوم (الاثنين) والذي قد يتداخل مع الاتصالات ذات الموجات القصيرة، وذلك بعد أن رصدوا ثلاثة توهجات على الشمس أمس (الأحد).

وقال معهد فيدوروف للجيوفيزياء التطبيقية في موسكو إن من الممكن حدوث توهجات من الفئة إكس (أضخم التوهجات) بما في ذلك توهجات بروتون، وإن من المتوقع أن تؤدي إلى انقطاع موجات الراديو القصيرة، وفقاً لوكالة رويترز.

والتوهجات من الفئة إكس هي أكبر الانفجارات في الأنظمة الشمسية ويمكن أن تتسبب في حدوث عواصف إشعاعية طويلة الأمد. وتوهجات البروتون هي عاصفة من جزيئات الطاقة الشمسية تتكون أساساً من البروتون.

وتحدث التوهجات الشمسية عندما تتشابك خطوط المجال المغناطيسي داخل وحول الشمس. ويمكن أن تؤثر على المجال المغناطيسي للأرض مع احتمال إتلاف الأقمار الاصطناعية ومعدات الاتصالات وفقاً لما ذكرته إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا).

وفي عام 2022 تسببت عاصفة مغناطيسية أرضية ناجمة عن موجة كبيرة من الإشعاع من الشمس في إتلاف 40 قمراً اصطناعياً لشركة سبيس إكس، التي كانت قد أطُلقت قبل وقت قصير.

وقال معهد فيدوروف إنه رصد ثلاثة توهجات شمسية أمس (الأحد) استمرت إحداها لمدة 14 دقيقة وصاحبها عطل في اتصالات الراديو.