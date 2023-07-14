منافع صحية مدهشة للفياغرا ... ما هي؟!

A + A -



تُظهر أرقام خدمة الصحة الوطنية في إنكلترا أن عدد الأدوية المحفزة للحب (الفياغرا) المستهلك لدى الرجال الذين يبلغون من العمر 80 عامًا وأكثر ارتفع من 127448 في عام 2016 إلى 196867 في العام الفائت، وفق ما نقل موقع ذا صن.



ويستهلك الفياغرا حوالي واحد من كل 40 رجلاً، بينما يحصل من هم في الستينيات من العمر على أكبر عدد.

وأوضح أخصائي المسالك البولية جوردون موير، من مستشفى كينغز كوليدج بلندن، أن هذا النوع من الأدوية يمكن أن يساعد القلب أيضًا.

وقال: "هناك بعض الأدلة على أن الرجال الذين يتناولون هذه الأدوية، مثل الفياغرا، معرضون لمخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب الرئيسية، سواء بسبب الأوعية الدموية الصحية أو انخفاض الاكتئاب الذي لا نعرفه".