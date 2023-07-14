اختلال الهضم بسبب السفر

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السفر يعني الانتقال بعيداً عن نمط حياتك التقليدي المعتاد. لكن عندما لا تتناول نفس الأطعمة ولا تنام وفق نفس الجدول (أو حتى النطاق الزمني)، فإن التأثيرات المتعاقبة على عملية الهضم قد تكون حادة.

السفر واختلال الهضم

في هذا السياق، يقول الدكتور كايل ستالر، اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي بمستشفى ماساتشوستس العام التابع لجامعة هارفارد، إنه مع احتواء الأمعاء على عدد من الخلايا العصبية يفوق ما يوجد بالكثير من أجزاء الجهاز العصبي المركزي، بما في ذلك الحبل الشوكي، فإن أمعاءنا تدرك تماماً تغير روتين حياتنا. ويضيف قائلاً: «تستجيب أجسامنا، بما في ذلك الجهاز الهضمي، لإيقاعات الساعة البيولوجية، أي إشارات النهار والليل. القولون ينام عندما تنام ويستيقظ عندما تستيقظ. وإذا تغيرت تلك الأوقات لدواعي السفر وتغيير النطاق الزمني، حينها يمكن أن تختل عملية الهضم».

ويستطرد الدكتور ستالر قائلاً: «ثمة عوامل تشمل الوجبات الثقيلة، أو تناول الكثير من الكحوليات، أو الإصابة بالجفاف بسبب الطيران، فإنها عندما تجتمع، ستخلق بيئة مثالية لحدوث مشكلات في الجهاز الهضمي. وحتى ضغوط السفر نفسها يمكن أن تثير المعدة». ثم بعد ذلك، ما النتيجة؟ يمكن أن يؤدي كل ذلك لحدوث إسهال أو إمساك أو عسر هضم، أو ما يُعرف بثالوث مشكلات معدة المسافرين، الأمر الذي قد يفسد رحلتك.

أخطار الغذاء

خلال فترة الجائحة، توقف السفر لبعض الوقت، لكن الطائرات المزدحمة اليوم، وأزمة قلة أعداد السيارات المتاحة للتأجير، وارتفاع حجوزات الفنادق يشير إلى حدوث تحول ملحوظ. ووفقاً لتوقعات «جمعية السفر الأميركية»، فإن الطلب المحدود على السفر سيعقبه ارتفاع في وتيرة الرحلات على اختلاف أنواعها إلى جميع أنحاء العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.

ومع ذلك، فإن الأماكن البعيدة، خصوصاً في البلدان النامية، تشكل التهديد الأكبر المرتبط باحتمالية التسبب فيما يطلق عليه إسهال السفر. وتأتي تقلصات البطن والبراز الرخو الناجم عن إسهال السفر بسبب تناول أطعمة أو مشروبات محمّلة بالجراثيم. ويصيب إسهال السفر ما يقدر بنحو 30 في المائة إلى 70 في المائة من المسافرين، حسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها. من الوارد أن يحدث ذلك في أي مكان، لكن الوجهات الأكثر خطورة تقع غالبيتها في آسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والمكسيك، وأميركا الوسطى والجنوبية.

وتنتج هذه الحالات عن رداءة الممارسات الصحية في إعداد وطهي الطعام أو غياب التبريد. ويعد كبار السن أكثر الفئات عُرضة للإصابة. وكما هو الحال في مشكلة إصابات معدة المسافرين بشكل عام، فإنك أيضاً عُرضة لهذه الإصابات إذا كنت تعاني بالفعل من مشكلة في الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي، التي تغيّر من طريقة تناول الطعام أو إخراجه.

وحسب الدكتور ستالر، فإن الميكروبات ليست الجاني الوحيد، إذ «يصاب بعض الأشخاص بما يسمى إسهال التأقلم، عندما لا يتناولون أي شيء معدٍ، لكنهم لا يتأقلمون مع الأطعمة أو التوابل الجديدة».

نصائح لدرء المشكلات

الخطوة الأولى في سبيل درء مشكلات معدة المسافر هي التعلم من أخطاء الماضي، خصوصاً إذا كنت عُرضة لاضطرابات الجهاز الهضمي. وحسب الدكتور ستالر، فإن: «الغرض من السفر الوصول إلى مكان جديد وتقبله من جميع النواحي. وفي سبيل ذلك، عليك بالحفاظ على اختياراتك الغذائية ومراعاة انسجامها مع الأشياء التي تتناولها في بلادك، وشرب الكثير من الماء، وتناول الطعام بكميات معتدلة».

علاوة على ذلك، قدم الدكتور ستالر استراتيجيات إضافية لمنع عسر الهضم والإسهال والإمساك:

- التخطيط للمستقبل: حدد نطاق المطاعم والقوائم مسبقاً للتأكد من أن نوعاً واحداً على الأقل يبدو مستساغ الطعم وسهل الهضم. وأضاف: «هذا الأمر يعد أكثر صعوبة، إذا كنت تسافر بشكل عشوائي أو تقيم في منزل شخص ما».

- تجميع «مجموعة أدوات التحكم بالمشكلة الصحية» (كونترول كيت): بدلاً عن الهرولة لشراء العلاجات من أماكن غير مألوفة، أحضر معك مجموعة متنوعة من العقاقير التي لا تستلزم وصفة طبية لمواجهة مشكلات الجهاز الهضمي التي قد تحدث في طريق السفر.

تشمل الخيارات الجيدة مضادات الحموضة مثل «تومز» (TUMS) لعلاج حرقة المعدة؛ و«تحت ساليسيلات البزموت» ((Pepto - Bismol, Kaopectate) لعسر الهضم أو الإسهال؛ ودوكوسات الصوديوم (Colace, Surfak)، وسيلليوم (Metamucil)، أو بيساكوديل (Dulcolax) للإمساك؛ ولوبيراميد (Imodium) للإسهال. إلا أنه يتعين عليك الامتناع عن استخدام لوبراميد إذا كانت لديك مؤشرات عدوى مثل الحمى أو دم في البراز، حسب الدكتور ستالر. وعليكم في هذه الحالة مراجعة الطبيب.

- قم بإعداد وجبات خفيفة مألوفة: سواء كانت ألواح الغرانولا (وجبة خفيفة تتكون من حبوب الشوفان المسحوقة والمكسرات والعسل)، أو المكسرات أو مزيج الفواكه المجففة، مع مراعاة أن تكون بكميات مشبعة. وأوضح الدكتور ستالر: «لا توجد توصية بكميات محددة تناسب الجميع، لكن اختر الأشياء بالقدر الذي تتناوله في المنزل كوجبة خفيفة سريعة أو حتى كبديل للوجبات في حال لاحظت أن كل شيء في وجهتك الجديدة قد لا يناسبك».

- تناول طعام الشارع بحذر: الأطباق المحلية أو مأكولات الشارع أكثر عُرضة لاحتواء البكتيريا الضارة، خصوصاً في الدول النامية. وهنا، ينصح الدكتور ستالر: «هذه ليست بالمزحة، إذ إن بعض ألذ الأطعمة يأتي من طعام الشارع، لكن إذا كنت ستنغمس فيها، فاعلم أنك بذلك تخوض مخاطرة. وإذا كنت من أصحاب المعدة الضعيفة بسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، فإن طعام الشارع محظور عليك».

- تجنب المياه والثلج المحلي: اختتم الدكتور ستالر نصائحه قائلاً: «في العالم النامي، افترض أن المياه ليست آمنة ما لم تكن معبأة في زجاجة». لذلك، عليك مراعاة شرب ما يأتي إليك في علب أو زجاجات فقط.