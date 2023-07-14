أعراض "أقل شيوعا" للنوبة القلبية قد يتعرض لها الفرد دون أن يدرك خطورتها

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تعد النوبة القلبية، والمعروفة أيضا باسم احتشاء عضلة القلب، من الحالات الطبية الطارئة التي تتطلب علاجا فوريا، وتحدث عندما يتم منع وصول الدم إلى القلب.

وأكثر أعراض هذا المرض شيوعا ألم الصدر الذي يحدث فجأة ولا يزول. وتوضح مؤسسة القلب البريطانية (BHF): "قد تشعر بضغط أو ثقل في صدرك. ويمكن أن تشعر به كمثل عسر الهضم أو الإحساس بالحرقان".

وقد ينتشر هذا الألم إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو المعدة، ويمكن أن يكون مصحوبا بشعور بالغثيان ودوخة في الرأس وضيق في التنفس.

ومع ذلك، لا يظهر ألم الصدر على جميع المرضى، وهو ما يتطلب معرفة جميع العلامات التحذيرية المحتملة التي تشير إلى أن نوبة قلبية على وشك الحدوث.

ويمكن أن تشمل العلامات الأخرى "الأقل شيوعا" للنوبة القلبية:

- الشعور المفاجئ بالقلق الذي يمكن أن يشبه نوبة الهلع

- السعال المفرط أو الأزيز بسبب تراكم السوائل في الرئتين

ويمكن أن تختلف مستويات الألم من شخص لآخر، لذا فإن ما قد يصفه شخص ما بأنه ألم شديد، يمكن أن يصفه شخص آخر بأنه غير مريح.

وتوضح المؤسسة الصحية البريطانية: "يمكن أن تستمر أعراض النوبة القلبية على مدار أيام، أو يمكن أن تظهر فجأة وبشكل غير متوقع".

وحتى إذا لم تكن متأكدا مما إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أم لا، فإن ظهور هذا العارض يتطلب الاتصال بالطوارئ على الفور.

وتؤكد مؤسسة القلب البريطانية: "من المهم حقا أن تسعى للحصول على رعاية طبية بغض النظر عن السرعة الممكنة".

وينص تحذير المؤسسة على أنه يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف إذا كان ألم صدرك:

- مفاجئا

- ينتشر على ذراعيك أو ظهرك أو رقبتك أو فكك

- يشعرك بالثقل أو الضيق

وبمجرد الوصول إلى المستشفى، يجب إجراء تخطيط كهربية القلب (ECG) لقياس النشاط الكهربائي للقلب، والذي يمكن أن يشخص النوبة القلبية.

ويعتمد علاج النوبة القلبية على نوع النوبة التي يصاب بها، الفرد.