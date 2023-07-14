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طبيبة تحذر كبار السن من خطورة تناول الآيس كريم

14
JULY
2023
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اعلنت البروفيسورة أنتونينا ماشاروفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي من المركز الروسي العلمي والسريري لبحوث لشيخوخة، أن الإفراط في تناول الايس كريم يحفز إصابة المسنين بأمراض القلب.


وتشير البروفيسورة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن تناول كمية كبيرة من الآيس كريم يمكن ان يحفز لدى المسنين أمراض القلب والأوعية الدموية أو يؤدي إلى تفاقم هذه الأمراض.

وتقول: "يهضم الجسم ويمتص المواد الباردة بصورة سيئة. لأنها تجبر الجهاز الهضمي على مضاعفة جهوده، وهذا في سن الشيخوخة محفوف بخطر تفاقم أمراض الجهاز الهضمي. لذلك على من تزيد أعمارهم عن 60 عاما ويعانون من أمراض في الجهاز الهضمي وخاصة من وجود الحصى في كيس المرارة والتهاب البنكرياس المزمن الامتناع تماما عن تناول الآيس كريم".

ووفقا لها، يحتوي الآيس كريم على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، التي يؤدي تناولها إلى تكون لويحات تصلب الشرايين وإضعاف عمل عضلة القلب. وقد أظهرت نتائج دراسات حديثة أن الآيس كريم يحتوي أيضا على زيوت نباتية بينها زيت النخيل ما يخفض من جودة هذا المنتج.

وتقول: "إن احتواء الآيس كريم على كمية كبيرة من السكر، يؤثر في الوظائف المعرفية لكبار السن. وقد أظهرت نتائج دراسات عديدة إن ضعف الذاكرة وانخفاض سرعة الإدراك لدى كبار السن سببه الإفراط في استهلاك السكر".

وتشير الطبيبة، إلى ان تناول الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السكر والدهون يؤدي إلى زيادة الوزن وتغيرات في ميكروبيوم الأمعاء واضطراب في عمل الجهاز الهضمي، ويؤثر سلبا في عمل منظومة المناعة لدى كبار السن.

وتقول: "من المهم جدا الاعتدال في تناول جميع انواع الأطعمة. فإذا كان تناول الأطعمة الباردة لا يسبب اعراضا مزعجة ولا توجد موانع مباشرة، فيمكن لكبار السن أحيانا تناول قليل من الآيس كريم في الطقس الحار".

روسيا اليوم
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