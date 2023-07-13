طبيبة: علامات الجسم الخارجية تشير لأمراض داخلية بعضها خطير

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كشفت أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الروسية الدكتورة آلا نيرولينا أن أمراض الجهاز الهضمي تؤثر في المظهر الخارجي للشخص المصاب. مشيرة الى انه «يجب قبل كل شيء الانتباه إلى لون البشرة؛ الذي يجب أن يكون ورديا باهتا مع احمرار خفيف.أما البشرة الصفراء وظهور شبكة نجمية وعائية، فيشيران إلى أمراض الكبد. وظهور طفح جلدي على الوجه قد يشير إلى أصابة البنكرياس وكيس الصفراء وأمراض الكبد. فيما يشير ظهور طبقة بيضاء على اللسان وانبعاث ورائحة كريهة من الفم لقرحة المعدة أو اختلال عملية الهضم. وتشير الحكة وظهور طفح جلدي إلى التهاب البنكرياس»، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «غازيتا رو» .

ووفقا للطبيبة «يمكن ان يؤدي تناول أدوية لعلاج أمراض الجهاز الهضمي إلى آثار جانبية مثل التقرحات في تجويف الفم التي تسبب الألم عند تناول أطعمة ساخنة وحامضة وحارة». مؤكدة أن «أمراض الجهاز الهضمي يمكن أن تسبب ارتفاع حرارة الجسم». مبينة «قد تشير درجة الحرارة 37-37.5 إلى التهاب الكبد وتليفه. وفي حالة أمراض قناة الصفراء قد ترتفع درجة الحرارة إلى 39 درجة مئوية أو أعلى، ويلاحظ في هذه الحالة ارتعاش عضلات الهيكل العظمي والوجه».