احذر...5 أمراض جلدية بموسم الصيف

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تعد العدوى الفطرية واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يسجلها أطباء الجلد خلال موسم الأمطار. حيث تنتشر الالتهابات الفطرية بسبب زيادة الرطوبة التي توفر الظروف المثالية للفطريات فتزدهر وتنتشر.

وتنمو الفطريات في البيئات الدافئة والرطبة، كما أن الرطوبة الناتجة عن المطر تخلق أرضًا خصبة لتكاثرها.

علاوة على ذلك، ينمو العفن بسهولة في الملابس والأحذية والمناطق المحيطة الرطبة، ما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى. فيما تساهم التهوية غير الكافية في المنازل وعدم القدرة على الحفاظ على الجفاف خلال موسم الأمطار في زيادة التعرض للأمراض الفطرية.

وتشمل المناطق الأكثر إصابة بالالتهابات الفخذين والوجه وفروة الرأس والأرداف، وذلك وفق ما نقل موقع «healthshots» الطبي المتخصص عن الدكتور تروبتي د. أغاروال.

وحسب الدكتور أغارول، تُعرف العدوى الفطرية طبياً باسم «السعفة»، ويمكن أن تظهر على شكل حالات مختلفة مثل القدم الرياضي وحكة اللعب والسعفة وعدوى الخميرة. كما يمكن أن تصيب هذه العدوى الأفراد من أي فئة عمرية.

وعادةً ما يعاني الأطفال من التهابات فروة الرأس. وأيضا غالبًا ما يصاب الرجال بها في منطقة الفخذ. وقد تكون النساء أكثر عرضة للعدوى في ثنايا الجسم.

عوامل الإصابة بالعدوى الفطرية

تساهم عدة عوامل في ظهور الالتهابات الفطرية، بما في ذلك الملابس غير الملائمة والتعرق وسوء النظافة الشخصية والملابس المبللة وزيادة الرطوبة وضعف المناعة واستخدام الستيرويد والظروف الأخرى كمرض السكري أو العلاج الكيميائي أو فيروس نقص المناعة البشرية.

أنواع العدوى الفطرية الموسمية الشائعة

عادة ما تظهر الالتهابات الجلدية الفطرية على شكل مناطق حمراء مثيرة للحكة مع فرط تصبغ وبثور وتورم. وأن بعض أنواع العدوى الفطرية الموسمية الأكثر شيوعًا هي:

1. التهاب الجلد الدهني

قد يكون هذا الالتهاب بسبب نمو البكتيريا والظروف الرطبة والجلد الرطب. فإذا كان لديك تاريخ من الأكزيما الدهنية أو التهاب الجلد الدهني، فمن المستحسن تجنب البلل في المطر.

2. التهاب القدم الرياضي

وهي عدوى شائعة تصيب القدم، وخاصة الفراغات بين أصابع القدم. حيث توفر الرطوبة أثناء الرياح الموسمية بيئة مثالية لنمو الفطريات.

ولمنع القدم الرياضي، حافظ على قدميك نظيفتين وجافتين وتجنب ارتداء أحذية ضيقة مغلقة.

3. التهابات الأظافر

تكون عدوى فطريات أظافر القدم أكثر انتشارًا خلال موسم الرياح الموسمية. فالأوساخ العالقة في الأظافر خلال هذا الوقت تجذب الجراثيم التي تسبب التهابات الأظافر. لذلك، من الضروري الحفاظ على أظافرك نظيفة ومقلمة جيدًا.

4. السعفة

تصيب السعفة (وهي عدوى نموذجية للرياح الموسمية) القدمين والرقبة وتحت الإبط. .

يمكن أن يكون ارتداء الملابس المبللة لفترات طويلة عاملاً مساهماً. وأنه لمنع الإصابة بالسعفة، يُنصح بارتداء ملابس فضفاضة ومريحة تسمح بتدوير الهواء.

5. سعفة الرأس

سعفة الرأس هي حالة فطرية تصيب فروة الرأس واللحية والحواجب والرموش. إذ تصيب هذه الفطريات فروة الرأس بالكامل بعد نشأتها في بصيلات الشعر.

وعلى عكس الالتهابات الفطرية الأخرى، يمكن أن تنتشر سعفة الرأس عندما يشترك الناس في مستلزمات العناية بالشعر. من أجل ذلك فالحفاظ على المنطقة المصابة نظيفة وجافة أمر بالغ الأهمية.

نصائح لتجنب الالتهابات الفطرية الموسمية

من خلال إدراك الأنواع الشائعة للعدوى الفطرية الموسمية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، يمكننا تقليل مخاطر الوقوع فريسة لهذه الأمراض.

- صحيح ان الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة والحفاظ على الجفاف وارتداء ملابس تسمح بمرور الهواء وممارسة العناية المناسبة بالقدم هي خطوات أساسية في منع العدوى الفطرية. إلّا انه في حالة حدوث أي طارئ ، قم بزيارة أقرب الأطباء لديك.

- يوصى أيضًا باختيار منشأة بها خدمة متخصصة بدوام كامل لضمان التدخل المستمر وفي الوقت المناسب.

- تذكر أن القليل من العناية يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في منع الالتهابات الفطرية خلال الموسم.