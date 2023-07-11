أدلة جديدة على منع فيتامين «D» النوبات القلبية

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أشارت أحدث دراسة علمية الى ان مكملات فيتامين «د» يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ففي حين أن البحث يشير فقط إلى تأرجح طفيف في خطر حدوث «حدث قلبي وعائي كبير» عند تناول فيتامين (د)، فمن المؤكد أنه مفيد في معرفة العلاقة بين هذه العوامل الصحية وغيرها.

وهذه الدراسة هي الثانية من حيث الضخامة حتى الآن تتناول مكملات فيتامين (د) ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للمؤلفة الرئيسية لها عالمة الأوبئة راشيل نيل من معهد QIMR Berghofer للأبحاث الطبية بأستراليا.

وشملت الدراسة 21302 مريض تتراوح أعمارهم بين 60 و 84؛ ما يعني أنه يمكن الآن القيام بالمزيد من العمل لتحليل العلاقة بمزيد من التفصيل، وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي عن «المجلة الطبية البريطانية.».

وتقول نيل «وجدت تجربتنا أن مكملات فيتامين (د) قد تقلل من مخاطر الأحداث القلبية الوعائية الرئيسية. ويمكن أن يكون التأثير الوقائي أكثر وضوحًا لدى أولئك الذين يتناولون العقاقير المخفضة للكوليسترول وعقاقير أمراض القلب الأخرى». مضيفة «انها تشير إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث في هذا الأمر».

وفي هذا الاطار، تم إعطاء المشاركين في الدراسة إما مكمل فيتامين (د) أو دواء وهميا لمدة تصل إلى خمس سنوات، وما زال حوالى 80 في المائة من هؤلاء في مجموعة فيتامين (د) يتناولون مكملاتهم بنهاية تلك السنوات الخمس. ففي مجموعة فيتامين (د)، عانى 6 في المائة من المشاركين من حدث كبير في القلب والأوعية الدموية مقارنة بـ 6.6 في المائة من المشاركين الذين تناولوا دواءً وهمياً. وفيما يتعلق بالنوبات القلبية على وجه التحديد، كان المعدل أقل بنسبة 19 في المائة في مجموعة فيتامين (د)، في حين لم يكن هناك فرق في معدل السكتة الدماغية.

وأظهرت الإحصائيات فائدة أكبر من مكملات فيتامين (د) لأولئك الذين يتناولون الستاتين أو أي شكل آخر من أدوية صحة القلب عندما بدأت التجربة (وهي نتيجة أخرى مثيرة للاهتمام لاستكشاف المزيد).

وتبين نيل «لسنا متأكدين من سبب ذلك. يمكن أن يكون مؤشرا على وجود مخاطر أعلى في بداية المحاكمة، لذلك كان هناك مجال أكبر للتحسين».

من جانبهم، يحرص الباحثون على الإشارة إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يبدأ بتناول مكملات فيتامين (د) للقلب دون استشارة الطبيب أولاً (خاصةً كبار السن الذين يعانون من حالات مرضية موجودة).

في غضون ذلك، يستمر الجدل حول المكملات. فإذا كنت مهتمًا بزيادة فيتامين (د) بشكل طبيعي، فإن الإجابة هي الكثير من ضوء الشمس والأطعمة، بما في ذلك الأسماك الزيتية وصفار البيض.

وفي الختام تخلص نيل الى القول «في حين أن التجارب السابقة ذات الشواهد لم تجد أن تناول المكملات الغذائية مفيد لهذه النتيجة، فإن نتائج تجربة D-Health تشير إلى أنه من السابق لأوانه القول أن مكملات فيتامين (د) لا تغير المخاطر».