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طريقة لإزالة الرواسب الخطرة من جدران الأوعية الدموية

11
JULY
2023
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كشفت البرفيسورة نانا بوغوسوفا أخصائية امراض القلب طريقة لإزالة الرواسب الخطرة من جدران الأوعية الدموية.



وتشير البروفيسورة إلى أن معظم الأشخاص يعانون من نقص في النشاط البدني، ولا ينفقون كامل الطاقة التي يحصل عيها الجسم، ما يؤدي إلى ترسب الدهون على الجدران الداخلية للأوعية الدموية وحتى إنسدادها، وبالتالي إلى الإصابة باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.

ووفقا لها، ما يفاقم الحالة أكثر هو احتواء النظام الغذائي على نسبة عالية من السكر والملح والدهون. كما أن الزيوت النباتية بما فيها حتى زيت الزيتون تشكل خطورة لأنها إذا استهلكت بكميات كبيرة تؤدي إلى السمنة لاحتوائها على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

وتشير الطبيبة إلى أن البالغين هم الأكثر عرضة للخطر وخاصة الذين يتبعون نمط حياة رتيب، لأنهم لا ينفقون الدهون المستهلكة، بل هي تتراكم في الجسم، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، وكذلك ترسب طبقات دهنية على جدران الأوعية الدموية.

ووفقا لها، لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم بنسبة 6-7 بالمئة يجب التزام حمية غذائية صارمة مضادة للكوليسترول. وإذا كان الشخص يعاني من أمراض خطيرة فعليه تناول أدوية خاصة يصفها الطبيب. اما الأشخاص الأصحاء فعليهم فقط زيادة نشاطهم البدني لتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

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