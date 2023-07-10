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إضافة لرفع المناعة... اكتشف الفوائد الأخرى للزنك والأطعمة الغنية به

10
JULY
2023
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يلعب الزنك، وهو معدن حيوي، دورًا مهمًا في الوظائف الفسيولوجية المختلفة داخل جسم الإنسان. وفي حين أنه يرتبط بشكل شائع بدعم الجهاز المناعي والتئام الجروح، يقدم الزنك أيضًا العديد من الفوائد غير المكتشفة والتي غالبًا ما يتم تجاهلها.

ويمكن أن يساهم دمج الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي بتحسين الوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي والرفاهية العامة، وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص؛ الذي عدد 7 أطعمة غنية بالزنك جاءت على الشكل التالي:

1. المحار

فالمحار يعتبر مصدرًا استثنائيًا للزنك؛ حيث يحتوي على هذا المعدن أكثر من أي طعام آخر.

وبالإضافة إلى دعم وظيفة المناعة، يساعد الزنك الموجود في المحار بتخليق البروتين وإصلاح الحمض النووي وتنظيم الهرمونات.

يمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم للمحار في تحسين الخصوبة، حيث يلعب الزنك دورًا مهمًا في الصحة الإنجابية.

2. بذور اليقطين

بذور اليقطين ليست فقط وجبة خفيفة لذيذة ولكنها أيضًا مصدر كبير للزنك. تحتوي هذه البذور الصغيرة على مضادات الأكسدة والدهون الصحية، إلى جانب مستويات عالية من الزنك التي تدعم وظيفة المناعة وتعزز صحة الجلد.

يمكن أن يساعد دمج بذور اليقطين بنظامك الغذائي أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر بالدم الصحية وتقليل الالتهابات.

3. السبانخ

السبانخ عبارة عن أوراق خضراء متعددة الاستخدامات لا توفر فقط ثروة من الفيتامينات والمعادن ولكنها تحتوي أيضًا على كمية ملحوظة من الزنك.

فان مزيج الزنك ومضادات الأكسدة في السبانخ يدعم صحة العين ويقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر. علاوة على ذلك، يساهم الزنك الموجود في السبانخ بتنظيم الناقلات العصبية وتعزيز الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

الشرق الأوسط
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