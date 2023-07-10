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كيف نميز بين أعراض احتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية

10
JULY
2023
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أعلن الدكتور سيرغي بويتسوف أخصائي أمراض القلب، أنه في الطقس الحار تزداد الإصابات باحتشاء عضلة القلب. لذلك يجب معرفة أعراض هذه الحالة.


ويشير الأخصائي إلى أنه يجب على الجميع معرفة هذه الأسباب لكي يتمكنوا من تقديم المساعدة الأولية لمن تظهر عنده هذه الأعراض.

ووفقا له، متوسط عمر الرجال الذين يصابون باحتشاء عضلة القلب 60 عاما والنساء حوالي 70 عاما. وأن 70 بالمئة من المصابين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم 40 بالمئة من المدخنين. كما أن الذين يعانون من السمنة وكذلك الخاملين معرضون للخطر أيضا.

وعادة يعاني المصاب باحتشاء عضلة القلب من ألم شديد في الصدر خلف عظم القص. فإذا استمر الألم 10 دقائق على الأقل، فيجب طلب المساعدة الطبية.

ويقول: "يصف البعض الألم بعبارة "كأنما وضع موقد على صدرهم"، ويشير آخرون إلى الشعور بحرقة شديدة. ويمكن أن ينتشر الألم إلى الكتف الأيسر أو الذراع، وإلى الفك على الجانب الأيسر، الحلق ، في بعض الأحيان بين لوحي الكتف. يجب عند وجود هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف فورا".

ووفقا له، ارتفاع مستوى ضغط الدم والتدخين والوزن الزائد هي عوامل تزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية. ومن أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية: اضطراب الكلام وحركة اليدين والساقين وأحيانا نصف الجسم. كما يمكن أن تسوء الرؤية وعملية البلع. يجب ان يتذكر الجميع هذه الأعراض بما فيهم الأشخاص الذين يعانون من مرض نقص تروية القلب وتصلب الشرايين. أي يجب عند ظهور هذه الأعراض استدعاء سيارة الإسعاف فورا، لأنه كلما قل الوقت ، كلما كان لدى الأطباء فرصة لإنقاذ حياة المريض، وتسنح للمريض نفسه فرصة أفضل للشفاء الناجح.

ويقول: "تذكروا أن الشخص لا يمكنه علاج احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية بنفسه. لذلك يجب نقله فورا إلى أقرب مستشفى لإنقاذ حياته وتقليل العواقب السلبية من إصابته".

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