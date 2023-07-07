ماذا تعرفون عن فوائد المانغو الصحية؟

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تربط دراسات طبية المانغو بالعديد من الفوائد الصحية مثل تحسين المناعة وصحة الجهاز الهضمي، كما قد تقلل مركبات "البوليفينول" في هذه الفاكهة من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

وهناك أصناف عديدة للمانغو، إلا أنها تشترك بمجموعة من الفوائد الصحية التي تقدمها لمن يتناولها، استعرضها موقع "هيلث لاين" المتخصص بالمواضيع الصحية:

تعزيز المناعة

يعد المانغو مصدرا جيدا للعناصر الغذائية المعززة للمناعة مثل النحاس والفوليك وفيتامين "ب" و"إي".

ووفق دراسة نشرت نتائجها في مجلة Nutrients، فإن احتواء المانغو على فيتامين "سي" يساعد الجسم على إنتاج المزيد من خلايا الدم البيضاء المقاومة للأمراض، ومساعدة هذه الخلايا على العمل بشكل أكثر فعالية.

صحة القلب

بحسب دراسة أجرتها جامعة فيينا للطب، فإن احتواء المانغو على المغنيسيوم والبوتاسيوم، يجعلها تساعد في الحفاظ على تدفق الدم بشكل صحي، كما أنها تدعم الأوعية الدموية للاسترخاء، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات ضغط الدم.

كذلك أشارت دراسة أجراها مختبر أبحاث القلب والأوعية الدموية الهندي، إلى أن مركب "مانغيفيرين" في المانغو قد يحمي خلايا القلب من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول والشحوم الثلاثية.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يساعد احتواء المانغو على مجموعة من الإنزيمات الهاضمة تسمى "الأميليز" على تفكيك جزيئات الطعام الكبيرة حتى يتمكن جسمك من امتصاصها بسهولة.

ونظرا لاحتواء المانغو على الكثير من الماء والألياف، فإن الفاكهة تساعد في حل مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال.

تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

قالت دراسة صادرة عن معهد ريجينا إيلينا الوطني للسرطان في إيطاليا، إن مركب "البوليفينول" في المانغو، يمكن أن يساعد في الحماية من عملية ضارة تسمى الإجهاد التأكسدي، والتي ترتبط بالعديد من أنواع السرطان مثل الدم والقولون والرئة والبروستاتا والثدي.