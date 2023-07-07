living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

7 أطعمة يجب تناولها للحفاظ على صحة عقلك

7
JULY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تعدّ الصحة العقلية من الجوانب الأساسية لصحة الإنسان بصفة عامة، إذ تؤثر بشكل كبير على جودة حياته وقدرته على التعامل مع التحديات اليومية.

ومن أجل الحفاظ على الصحة العقلية، تلعب عوامل مختلفة دورا حاسما، بما في ذلك التغذية السليمة والمتوازنة.

وفي هذا التقرير، نستعرض مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها للحفاظ على الصحة العقلية، وفقا للدكتورة هانا بوريانوفا، عالمة أعصاب في جامعة بورنماوث البريطانية:

السالمون والقاروص والسردين: الأسماك الدهنية - بما في ذلك السالمون والقاروص والسمك الأسود والسردين والأنشوفة - تكون غنية بأوميغا-3، الذي يساعد على تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة ويقلل من خطر التدهور الإدراكي.
البيض والبقوليات والخضراوات الورقية: عائلة الفيتامينات B المكونة من ثمانية فيتامينات، تلعب دورا مهما في صحة الدماغ. يتواجد هذا النوع من الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والبيض والبقوليات والعدس
البيض والبقوليات والخضراوات الورقية: عائلة الفيتامينات B المكونة من ثمانية فيتامينات، تلعب دورا مهما في صحة الدماغ. يتواجد هذا النوع من الفيتامينات في الحبوب الكاملة والخضروات الورقية والبيض والبقوليات والعدس.
"النوتروبيك": تشهد بعض المواد والمكملات التي تعزز صحة الدماغ وتعرف بـ"النوتروبيك" اهتماما متزايدا، حيث وجدت دراسات أنها تساعد الأشخاص على مواجهة التحديات وحل المشاكل بشكل أسرع وزيادة إنتاجيتهم. ومن بين هذه المواد، نجد الكافيين، الذي يزيد اليقظة وسرعة أداء المهام العقلية الصعبة ويقلل الشعور بالتعب، إلى جانب الجنكو بيلوبا، التي تحتوي على مضادات أكسدة فريدة من نوعها، إضافة إلى الأشواغاندا والأوميغا 3.
زيت الزيتون والبروكلي والمكسرات: هذه الأطعمة تحتوي على فيتامين E، الذي يلعب دورا محوريا في صحة الدماغ والوظائف العقلية وحماية الخلايات العصبية.
الكرنب الأحمر والكرز والعنب: هذه الأطعمة غنية بالفلافونويدات، التي يعتقد أنها تفيد في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ، وتوصيل المزيد من الأكسجين والمغذيات، مثل الغلوكوز (المصدر الرئيسي للطاقة للخلايا العصبية).
الفواكه المجففة: تحتوي على نسبة مهمة من الحديد. ومن المعروف أن نقص الحديد يرتبط بالشعور بالتعب والإرهاق، لكنه قد يسهم أيضا في الشعور بالتشوش الذهني.
الحبوب الكاملة: غنية بالألياف، التي يمكن أن تغذي البكتيريا المفيدة في أمعائنا، والتي بدورها يمكن أن تحسن صحتنا العقلية.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   