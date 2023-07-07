تعرض الأطفال للميكروبات مبكراً يقوي مناعتهم

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في أحدث دراسة نُشرت في مجلة علم المناعة the journal Immunology العلمية في نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي قام العلماء بمراجعة الدراسات الرئيسية عن تأثير التعرض للميكروبات في وقت مبكر من حياة الطفل على الجهاز المناعي والأمراض المناعية مثل الربو الشعبي asthma وحساسية الجلد.

التعرض للميكروبات

من المعروف أن البكتيريا النافعة التي تعيش داخل جسم الانسان تعد جزءا من الجهاز المناعي لمقاومة الأمراض المختلفة عن طريق التنافس على الحيز المكاني في مكان وجودها في الأمعاء، بمعنى أنه كلما كان حجم وعدد الوسط الميكروبي (الميكروبويم) microbiome الموجود في الأمعاء كبيراً، قلت فرص الوجود أمام البكتيريا الضارة. وبجانب ذلك يلعب الميكروبيوم دورا فعالا في التفاعلات المناعية.

أظهرت نتائج الدراسات أن التعرض الدائم للميكروبات بنسب بسيطة يقوي المناعة بشكل كبير ولا يسبب المرض ويحافظ على صحة الطفل ويحميه من الإصابة بالأمراض المناعية والموسمية، حيث يصبح بمثابة التطعيم الطبيعي لأن خلايا الجسم الدفاعية تتعرف على التركيبة الجينية للميكروب من خلال تكرار تعرضها له، وبالتالي تستطيع إبطال مفعوله عن طريق خلايا معينة تقوم بعمل أجسام مضادة لهذه الشفرة الجينية تمنع الميكروب من مهاجمة الجسم في المستقبل.

وهناك عوامل تؤثر على التفاعل المناعي بين الميكروب وخلايا الجسم المناعية

* عوامل خارجية: مثل تنوع البيئة الحاضنة للميكروبات على مستوى الكم والكيف التي كلما كانت غنية في احتوائها على عدد أكبر من الميكروبات كانت المناعة أكثر، بشرط التعرض لهذا التنوع بنسبة بسيطة.

وعلى سبيل المثال يتمتع الأطفال الذين يعيشون في الريف بمناعة أكبر من الذين يعيشون في المدن الحضرية خاصة في دول العالم المتقدم. وكذلك فإن التعرض المستمر للمضادات الحيوية antibiotics يضعف المناعة ويؤثر بالسلب على الميكروبيم ويساعد في خلق مقاومة لمفعول الأدوية.

* عوامل داخلية: مثل القدرة على تكوين وسائل الدفاع بكفاءة مثل البروتين المناعي (الغلوبيولين immunoglobulins) الذي يلعب دوراً مهماً في مقاومة الأمراض ويحفظ التركيب الجيني للميكروبات المسببة للأمراض لفترات طويلة وكذلك كريات الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة بشكل أساسي. وبجانب ذلك هناك العامل الوراثي والاستعداد الجيني سواء للإصابة بالأمراض المناعية أو لمقاومتها، حيث يمكن أن يؤدي التعرض لعوامل الخطر المختلفة الداخلية والخارجية إلى تغييرات في جهاز المناعة.

أطفال الريف والمدينة

وجد الباحثون أن الأطفال في الريف يتمتعون بمناعة أكبر من أقرانهم في المدن الكبرى خاصة في العالم الأول وأقل عرضة للإصابة بالربو الشعبي، وأظهرت الأبحاث التي أجريت على مجموعات تشترك في الأصل الوراثي الجيني (مثل السكان الأصليين للولايات المتحدة)، أن أولئك الذين يمارسون الزراعة بشكل تقليدي أظهروا انخفاضا في معدلات الإصابة بالأمراض المناعية بمعدل أربعة أضعاف بالمقارنة بالذين يعيشون في المدن الصناعية الكبرى، وأيضاً كان هناك اختلافات كبيرة في تكوين خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن المناعة.

لاحظ العلماء أن الأمر نفسه تكرر عند مقارنة المناطق الحضرية مع غير الحضرية أو الأقل تحضراً في المنطقة الجغرافية نفسها تقريباً. وعلى سبيل المثال الأطفال الذين يعيشون في بلدة (سونورا) بالمكسيك ومقاطعة (كاريليا) في روسيا لديهم مقاومة أعلى للحساسية بشكل عام بأربعة أضعاف وفي بعض الأحيان بعشرة أضعاف من أولئك الذين يعيشون في ولاية (أريزونا) في الولايات المتحدة و(كاريليا) في فنلندا. والسبب في هذا الاختلاف كان نتيجة لوجود نسبة أكبر من الميكروبات higher microbial load في مياه الشرب المستخدمة في المكسيك وروسيا مقارنة بالمستخدمة في الولايات المتحدة وفنلندا، وهو الأمر الذي يوضح ضرورة التعرض لنسبة بسيطة من الميكروبات للحماية من الأمراض المناعية.

يعد نمط الحياة في المدن الكبرى وسهولة توفر التقنيات الطبية الحديثة من العوامل التي تساهم في اختلاف مقاومة الأطفال للأمراض المناعية في القرى والأماكن الزراعية عنها في المدينة، وعلى سبيل المثال معظم حالات الولادة التي تتم في الريف في الأغلب تكون بطريقة طبيعية بينما في المدينة معظم حالات الولادة تكون قيصرية، وأيضاً في القرى يوجد عدد أكبر من الحيوانات الأليفة بشكل لا يتوفر في المدينة وحتى في حالات الإصابة بالعدوى كان الأطفال الذين عانوا من التهاب الجزء الأعلى من الجهاز التنفسي نتيجة للإصابة بالمكورات العنقودية Staphylococcus أقل عرضة للإصابة بعدوى الجهاز التنفسي والحساسية في أثناء الطفولة.

كما ظهر أن الأطفال الذين تتم ولادتهم بشكل طبيعي من خلال المهبل vaginal delivery يتعرضون في أثناء الولادة لنسبة بسيطة من الميكروبات الموجودة في مهبل الأم ونتيجة لذلك تقل احتمالية إصابتهم بالربو نسبياً عن الرضع الذين تمت ولادتهم بالعملية القيصرية لأنهم يخلون تماماً من الجراثيم القادمة من الأم، وبالتالي يزداد خطر إصابتهم بالمرض لأن الجهاز المناعي لديهم لم يتم تحفيزه وتدريبه. والأمر نفسه ينطبق على عدد من الحيوانات الأليفة المنزلية المملوكة للأسرة، الذي يتناسب طردياً مع زيادة مقاومة الأمراض المناعية والحساسية لدى الأطفال وتختلف المقاومة تبعاً لتنوع الحيوانات أيضاً حيث تضفي الكلاب مقاومة أقوى من القطط.

* أكد العلماء أن البيئة النظيفة المعقمة جيدة للصحة، لكن البيئة شديدة النظافة ربما تكون غير صحية لأنها تحرم الجهاز المناعي من التعرف على الميكروبات ومعرفة الطرق لمقاومتها، ويجب على الآباء أن يضعوا في الحسبان تعريض أطفالهم للميكروبات بشكل تدريجي وتركهم للعب في الأرياف والتعامل بحرية مع الحيوانات الأليفة، ولا داعي لاستخدام المواد المعقمة والمطهرة مع الالتزام فقط بغسل الأيدي.