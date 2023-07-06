خبراء يكشفون خطورة البقع الخضراء على البطاطس

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أعلن خبراء الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك، أن ظهور البقع الخضراء على البطاطس يشير إلى مادة السولانين السامة فيها.





ووفقا للخبراء: "تتراكم مادة السولانين السامة في الخضروات في حالة تخزينها بصورة غير صحيحة، وهي مادة خطرة على جسم الإنسان. لذلك عند وجود البقع الخضراء على البطاطس يجب الامتناع عن أكلها، لأنها تسبب تسمما خطيرا".

ويشير الخبراء، إلى أنه في الواقع يمكن تخزين البطاطس حوالي سنة كاملة. ولكن مع ذلك من الأفضل تناول البطاطس الطازجة (3-4 أشهر بعد جمع المحصول). ويجب شراء البطاطس الصلبة ومن دون بقع خضراء أو بقع وبراعم بيضاء. لأن هذا يشير إلى أنها عمليا قديمة وخالية من الفيتامينات.

ووفقا لهم، يجب أن تكون قشرة البطاطس ناعمة من دون خشونة، ويفضل اختيار بطاطس متوسطة الحجم لأن نسبة الفيتامينات والمواد المغذية في البطاطس الكبيرة أقل بمقدار الثلث مقارنة بالمتوسطة الحجم. والبطاطس المحتوية على نسبة عالية من النشاء تفيد في السلق أما المحتوية على نسبة منخفضة من النشاء فللقلي. و يمكن تحديد نسبة النشا في البطاطس عن طريق تقطيع البطاطس إلى نصفين ومن ثم محاولة لصقهما. فيشير التصاقها بسهولة إلى أنها تحتوي على نسبة عالية من النشا.

ويشير الخبراء إلى أن لون البطاطس مختلف. فمثلا البطاطس البيضاء تحتوي على نسبة منخفضة من النشا، وذات اللون الأزرق البنفسجي لها نكهة جوز خفيفة، أما اللون الأصفر فيشير إلى أنها غنية بالكاروتينات. و يشير اللون الأحمر- البنفسجي إلى أنها غنية بمادة الأنثوسيانين المضادة للأكسدة.

ومن جانبها توصي الدكتورة يوليا زوتوفا أخصائية طب الأطفال بعدم إطعام الأطفال البطاطس المقلية، لأن القشرة المتكونة خلال عملية القلي تحتوي على مادة تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.