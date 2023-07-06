7 مشروبات صحية مغذية تمنع الجفاف

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مع وصول حرارة الصيف الحارقة، يصبح من الضروري إعطاء الأولوية لمستويات الترطيب لدينا. حيث يمكن أن يؤدي الجفاف لمشاكل صحية مختلفة، بما في ذلك التعب والدوخة وتشنجات العضلات.

وفي حين أن الماء هو بلا شك أفضل شيء للعطش، فإن تجديد الإلكتروليتات أمر بالغ الأهمية، خاصة خلال الأيام الحارة والرطبة.

ولحسن الحظ، هناك العديد من المشروبات المنعشة والصحية التي يمكن أن تساعدك على البقاء رطبًا وتجدد تلك الإلكتروليتات الأساسية، وفق تقرير جديد نشره موقع «healthshots» الطبي المتخصص.

جدير بالذكر ان الشوارد أو الإلكتروليتات هي معادن تحمل شحنة كهربائية عند إذابتها في السوائل، بما في ذلك سوائل الجسم.

وتشمل الإلكتروليتات الأولية الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والكلوريد والفوسفات. حيث تلعب هذه المعادن دورًا مهمًا في الحفاظ على توازن السوائل وتنظيم وظيفة الأعصاب والعضلات ودعم العمليات الجسدية المختلفة. وخلال فصل الصيف، نميل إلى فقدان الأملاح من خلال التعرق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط البدني.

ويعد تجديد الإلكتروليتات أمرًا ضروريًا لمنع الجفاف والحفاظ على مستويات الترطيب المناسبة.

7 مشروبات إلكتروليتية صحية للجفاف:

1. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مشروب طبيعي ومنعش يحتوي على إلكتروليتات أساسية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم.فهو منخفض السعرات الحرارية وعالي الترطيب، ما يجعله خيارًا ممتازًا للبقاء منتعشًا خلال فصل الصيف.

ويعتبر ماء جوز الهند بديلاً لذيذًا للمشروبات الرياضية المحلاة بطعم حلو ولذيذ قليلًا.

2. عصير البطيخ

البطيخ ليس فقط المفضل في الصيف ولكنه أيضًا مصدر رائع للترطيب. امزج قطع البطيخ الطازجة وصفي العصير للحصول على مشروب لذيذ وغني بالالكتروليتات. يعد البطيخ غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين C، والتي لا تعيد ملئ الإلكتروليتات فحسب، بل توفر أيضًا مضادات الأكسدة لمحاربة الجذور الحرة.

3. عصير الليمون

عصير الليمون مشروب صيفي كلاسيكي، ومن خلال إضافة لمسة من الإلكتروليت، يمكنك جعله أكثر صحة.

قم بعصر الليمون الطازج في إبريق من الماء وأضف قليلًا من ملح البحر لزيادة الإلكتروليت. يمكنك أيضًا إضافة لمسة من العسل أو شراب القيقب للحلاوة الطبيعية. هذا المشروب البسيط والفعال سيبقيك رطبًا ومنتعشًا طوال اليوم.

4. مشروب رياضي منزلي

إذا كنت تفضل طريقة DIY ، فيمكنك صنع مشروب رياضي خاص بك في المنزل باستخدام القليل من المكونات. اخلط الماء وعصير البرتقال الطازج ورشة ملح البحر وملعقة صغيرة من العسل أو شراب الصبار للحصول على مصدر طبيعي للشوارد. لن يوفر لك هذا البديل المصنوع منزليًا المال فحسب، بل سيساعدك أيضًا على تجنب السكر المفرط الموجود في المشروبات الرياضية التي يتم شراؤها من المتجر.

5. ماء الخيار والنعناع

الماء المنقوع هو وسيلة ممتازة لإضافة نكهة إلى روتين الترطيب الخاص بك. لتحضير الماء المنقوع، قطع الخيار إلى شرائح وضعها في إبريق. أضف حفنة من أغصان النعناع الطازجة إلى الإبريق أيضًا. اترك الخليط في الثلاجة لبضع ساعات، ما يسمح للنكهات بالاندماج معًا.

يحتوي الخيار على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، بينما يضيف النعناع لمسة منعشة. سيجعلك هذا المشروب المرطب تشعر بالانتعاش والحيوية في أيام الصيف الحارة.

6. عصير الصبار

يُعرف عصير الصبار بخصائصه العلاجية، ولكنه أيضًا مصدر رائع للإلكتروليتات وغني بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية.

يمكن لعصير الصبار أن يساعد في ترطيب الجسم وتهدئة الجهاز الهضمي.

تأكد من اختيار عصير الصبار النقي والطبيعي بدون سكريات مضافة أو نكهات صناعية للحصول على أفضل الفوائد الصحية.

7. شاي أعشاب منزلي

يمكن أن يكون شاي الأعشاب الممزوج بالأعشاب الغنية بالالكتروليتات بديلاً رائعًا للمشروبات التقليدية.

اصنع مزيجًا منعشًا باستخدام أعشاب مثل الكركديه أو إكليل الجبل أو أوراق نبات القراص، والتي تشتهر بخصائصها المرطبة وتجديد الإلكتروليت.

انقع الأعشاب في الماء الساخن، واتركها تبرد، واستمتع بمشروب لذيذ وصحي طوال اليوم.

يمكنك أيضًا تناول المشروبات الباردة من هذه الأنواع من الشاي.