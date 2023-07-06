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للوقاية من السرطان... تجنَّب هذه الأطعمة

6
JULY
2023
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يمكن أن تتسبب بعض أنواع الأطعمة والمشروبات في زيادة فرص إصابة الأشخاص بالسرطان، وفقاً لما أكدته مجموعة من خبراء التغذية وأطباء المناعة لصحيفة «التلغراف» البريطانية.

وفيما يلي أبرز هذه الأطعمة والمشروبات:

اللحوم المصنعة

في عام 2015، صنفت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان اللحوم المصنعة، مثل السلامي، واللحم المقدد والنقانق على أنها سبب «مؤكد» للإصابة بالسرطان.

ويعود السبب في ذلك لاحتواء هذه اللحوم على مواد كيميائية تسمى النتريت، التي تحافظ على هذه الأطعمة طازجة لفترة أطول.

وعند طهيه في درجات حرارة عالية، يمكن أن يشكل النتريت مركبات مسببة للسرطان تعرف باسم النيتروسامين.

 

 الكحول

تقوم أجسامنا بتحويل الكحول إلى مادة كيميائية تسمى الأسيتالديهيد، التي تدمر الخلايا.

وتقول سادي بونيفاس، من معهد دراسات الكحول: «هناك خطر متزايد للإصابة بسرطان الثدي والمريء والفم والحلق بسبب استهلاك الكحول حتى بكميات منخفضة، وكذلك زيادة في خطر الإصابة بسرطان الكبد والقولون والمستقيم عند استهلاكه بمستويات مرتفعة»

لحوم البقر واللحوم الحمراء

من المعروف أن الاستهلاك المفرط للحوم البقر والضأن ولحم الخنزير يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان.

ويرجع السبب الرئيسي في ذلك لاحتواء هذه اللحوم على جزيء يسمى haem، الذي يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى تغيرات خلوية في بطانة القولون، التي يمكن أن تتسبب في الإصابة بالسرطان.

المشروبات السكرية

وجد العلماء في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة أن النساء اللائي تناولن أكثر من مشروبين سكريين في اليوم كان لديهن أكثر من ضعف خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في وقت مبكر.

ويعتقد العلماء أن هذا قد يرجع في الأساس لتسبب المشروبات السكرية في المعاناة من السمنة، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسرطان.

الكعك وحبوب الإفطار والشوكولاته والحلويات

هذه المنتجات تحتوي على مستويات عالية من السكر. وفي حين لم تظهر التجارب السريرية وجود صلة مباشرة وصريحة بين السكر والسرطان، يقول خبراء التغذية إن الأشخاص الذين يستهلكون كمية كبيرة من السكر عادة ما يتبعون نظاماً غذائياً سيئاً إلى حدٍ ما، الأمر الذي قد يتسبب في النهاية في الإصابة بالسرطان.

الأسبرتام

يعتبر الأسبرتام أحد أكثر المُحليات الصناعية شيوعاً في العالم، والأسبوع الماضي، اقترح علماء في منظمة الصحة العالمية أنه قد يكون سبباً محتملاً للسرطان.

ولكن كما هو الحال مع السكر، قد يكون السبب في ذلك هو أن الأشخاص الذين يستهلكون المحليات الصناعية يتبعون نظاماً غذائياً أقل جودة.

الخبز الأبيض

يحذر خبراء التغذية من الحبوب المكررة، مثل منتجات الخبز الأبيض.

وربطت الدراسات السكانية بين تناول كميات كبيرة من الحبوب المكررة وخطر الإصابة بسرطان القولون والمعدة.

الشرق الأوسط
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