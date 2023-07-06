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ما هو العمر المناسب لجراحة الليزك؟ خبير يجيب

6
JULY
2023
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ظهرت جراحة الليزك كحل شائع للأفراد الذين يسعون إلى تصحيح رؤيتهم وتقليل اعتمادهم على النظارات أو العدسات اللاصقة. وهو يقدم علاجًا محتملًا للأشخاص الذين يريدون التوقف عن ارتداء النظارات أو العدسات اللاصقة. إنه إجراء آمن وفعال يمكن أن يوفر تحسينًا بصريًا على المدى الطويل. فإذا كنت تفكر في الليزك، فإن أحد الأسئلة التي قد تدور في ذهنك هو: ما هو العمر المناسب لجراحة الليزك؟

من أجل ذلك يبين الدكتور أجاي شارما المدير الطبي بـEyeQ هذا الأمر، وفق ما نقل موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ويقول شارما «وجدت دراسة أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأميركية أن أكثر من 95 % من المرضى كانوا راضين عن رؤيتهم بعد جراحة الليزك. لكن، هناك عوامل يجب مراعاتها في عملية الليزك بينها وجود رؤية مستقرة لأن امتلاك رؤية مستقرة هو أحد العناصر الأساسية في تحديد العمر المثالي لجراحة الليزك».

ويشرح شارما «خلال فترة البلوغ بمنتصف العشرينات، تميل الرؤية إلى الاستقرار. يجب أن يحصل الناس على وصفة طبية ثابتة لمدة سنة أو سنتين على الأقل قبل التفكير في الليزك. يضمن هذا الثبات استقرار أي تغييرات في الرؤية، ما يزيد من احتمالية أن تحقق الجراحة النتائج المرجوة».

ويوضح الدكتور شارما أنه لا يوجد حد معين لسن جراحة الليزك بسبب الملاءمة الفردية. ومع ذلك، يفضل معظم أطباء العيون إجراء الجراحة للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر؛ هذا لأنه خلال فترة المراهقة، تستمر العين في التطور ، ومن الضروري التأكد من وصول العين إلى مرحلة النضج قبل الخضوع لأي تدخل جراحي. ومن المهم مراعاة الصحة العامة للعين عند تحديد موعد إجراء جراحة الليزك». مؤكدا «يجب ألا يعاني المرشحون من الغلوكوما أو إعتام عدسة العين أو جفاف العين الشديد، من بين أمراض العيون الأخرى. أيضًا، قد لا تكون جراحة الليزك خيارًا للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة مثل مرض السكري أو اضطرابات المناعة الذاتية أو الحمل. وانه لتقييم صحة المريض وتحديد ما إذا كان مرشحًا لإجراء هذه العملية، يجب عليه استشارة جراح عيون خبير».

ويشير الخبير أن العمر المثالي لجراحة الليزك يعتمد على عوامل نمط الحياة أيضًا. فقد يكون من الضروري تأجيل الإجراء حتى يتم تقليل أو إلغاء هذه الأنشطة للأشخاص الذين يمارسون الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي أو غيرها من الأنشطة التي قد تعرض عيونهم للخطر. بالإضافة إلى ذلك، قد يرغب الأشخاص الذين لديهم خطط مهنية متغيرة بسرعة أو ينوون إنجاب أطفال قريبًا في تأجيل إجراء جراحة الليزك.

ويخلص الدكتور شارما إلى القول «على الرغم من عدم وجود حد معين للعمر ، يُنصح عادةً بالتأجيل حتى منتصف العشرينيات عندما تستقر رؤيتك. ومن المهم التحدث مع جراح عيون مؤهل يمكنه تقييم احتياجاتك على وجه التحديد واختيار أفضل وقت لإجراء جراحة الليزك».

الشرق الأوسط
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