علامات في العين تشير لارتفاع ضغط الدم

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يعتمد كل جزء من أجزاء الجسم، بما في ذلك الأعضاء والأنسجة والخلايا، على أجزاء أخرى ويؤثر عليها بطرق مختلفة. على سبيل المثال، جهاز الدورة الدموية، والذي يشمل القلب والأوعية الدموية والدم، ينقل الأكسجين والمواد المغذية إلى جميع خلايا الجسم، بما في ذلك العينين. لذا يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط إلى إتلاف الأوعية الدموية بشبكية العين؛ وهي الأنسجة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين. وتُعرف هذه الحالة باسم اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم.

من أجل ذلك، يشرح الدكتور جاي شاه أخصائي القلب التدخلي الأول بمستشفيات HCG بأحمد آباد، كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على العينين والأعراض التي يجب الانتباه إليها، وذلك وفق تقرير نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم

يقول الدكتور شاه «يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى أمراض خطيرة في العين، مثل اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم، حيث تتضرر الأوعية الدموية في شبكية العين»، مضيفًا أن «ارتفاع ضغط الدم يمكن أن تكون له علامات مثل نزيف الشبكية، وبقع من الصوف القطني، و الشرايين الضيقة».

ومع ذلك، فإن هذه العلامات قد لا يقتصر سببها على ارتفاع ضغط الدم فحسب، بل يمكن أيضًا أن تكون ناجمة عن حالات أخرى. وفقًا لـ«مايو كلينك»؛ التي تبين «يمكن أن يتسبب ارتفاع ضغط الدم أيضًا في تراكم السوائل تحت الشبكية، ويُسمى أيضًا اعتلال المشيمية. كما يمكن أن يسبب أعراضًا مثل تشوه الرؤية أو تندب أحيانًا يضعف الرؤية. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يحدث تلف في الأعصاب أو اعتلال عصبي بصري، ما يؤدي إلى حدوث نزيف داخل العين أو فقدان البصر». ويعد اعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم شائعًا نسبيًا بين الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، وخاصة أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم طويل الأمد ويسيطرون عليه بشكل سيئ.

وبحسب دراسة نشرت بالمجلة الطبية السعودية، بلغ معدل انتشار اعتلال الشبكية لدى المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم الخفيف 25.3 % وارتفاع ضغط الدم المتوسط 34.5 % وارتفاع ضغط الدم الشديد 84.6 %.

علامات ارتفاع ضغط الدم في العين

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لاعتلال الشبكية الناتج عن ارتفاع ضغط الدم ما يلي:

- تغييرات الرؤية (عوامات العين)؛ وهي بقع أو خطوط داكنة تبدو وكأنها تنجرف عبر مجال الرؤية كومضات من الضوء أو زيادة مفاجئة في عدد العوامات.

- الصداع

- انزعاج العين

أعراض أخرى لارتفاع ضغط الدم

غالبًا ما يُشار إلى ارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم «القاتل الصامت» لأنه لا يسبب عادةً أعراضًا ملحوظة في مراحله المبكرة. لكن، مع ارتفاع ضغط الدم لمستويات أكثر حدة قد يعاني بعض الأفراد من أعراض معينة. يمكن أن تشمل:

- الصداع

- الدوخة أو الدوار

- ضيق في التنفس

- ألم في الصدر

- التعب أو الضعف

ووفقًا للدكتور شاه فـ«إن الكشف المبكر عن ارتفاع ضغط الدم وإدارته يمكن أن يحافظ على صحة العين والصحة العامة».

من المهم ملاحظة أن الأعراض المذكورة أعلاه يمكن أن تكون ناجمة عن حالات صحية أخرى، لذلك من الضروري الحصول على تشخيص دقيق من أخصائي رعاية صحية. وان الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم هي قياسه باستخدام صفعة ضغط الدم. لذا يوصى بمراقبة ضغط الدم بانتظام؛ خاصةً للأفراد الذين يعانون من عوامل خطر مثل السمنة أو التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم أو نمط الحياة غير المستقر.

إذا واجهت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه أو كانت لديك مخاوف بشأن ضغط الدم، فمن المستحسن استشارة مقدم الرعاية الصحية.