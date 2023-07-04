خبير يكشف عن الفوائد الصحية "لأفضل وضع نوم"

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من الطبيعي أن يكون لدى الناس وضع مفضل للحصول على نوم جيد في الليل، ما يضمن الشعور بالانتعاش ويمنح الجسم الراحة التي يحتاجها للتعافي التام.

وتختلف أوضاع النوم من شخص لآخر، بحيث يفضل البعض النوم على الظهر بينما يفضل آخرون النوم على المعدة أو أحد الجانبين.

وفي حين أن الوضع الذي تغفو فيه قد يكون آخر شيء يدور في ذهنك عندما تكون في حاجة إلى قسط من الراحة أثناء الليل، إلا أن أحد خبراء النوم يوصي بوضعية محددة تضمن الحصول على الفوائد الصحية للنوم.

ووفقا لخبير النوم والرئيس التنفيذي لشركة Mattressnextday، مارتن سيلي، فإن النوم على الجانب الأيسر يمكن أن يقدم العديد من الفوائد المحتملة لصحتك ورفاهيتك.

وذكر سيلي مجموعة من الفوائد التي تتحقق عندما تنام على جانبك الأيسر:

تحسين الهضم

يساعد النوم على جانبك الأيسر في تحسين عملية الهضم. وأوضح مارتن: "أنها تسمح للجاذبية بتسهيل حركة الطعام من المعدة إلى الأمعاء الدقيقة، ما يساعد في الهضم السليم ويقلل من احتمالية الإصابة بالحموضة المعوية".

تقليل الشخير

بالنسبة للأفراد الذين يعانون من الشخير أو توقف النفس النومي ، فإن النوم على الجانب الأيسر قد يساعد في تخفيف هذه المشكلات.

وشرح مارتن: "النوم في هذا الوضع يساعد على إبقاء المسالك الهوائية مفتوحة ويقلل من احتمالية الانسداد، وبالتالي تقليل الشخير وتحسين التنفس أثناء النوم".

تحسين التصريف اللمفاوي

يمكن أن يدعم وضع النوم على الجانب الأيسر الجهاز اللمفاوي بالجسم، ما يساعد على التخلص من السموم وفضلات الجسم.

ونصح مارتن: "النوم على جانبك الأيسر يسهل التدفق المناسب للسائل الليمفاوي، ما يسمح بإزالة النفايات والسموم بكفاءة".

تخفيف حرقة المعدة والارتجاع المعدي المريئي

إذا كنت تعاني من حرقة المعدة أو مرض الجزر المعدي المريئي (GERD)، فإن النوم على جانبك الأيسر يمكن أن يوفر الراحة.

وشرح مارتن أن الجاذبية خلال هذه الوضعية ستعمل على مساعدة جسمك ليكون بحال افضل، حيث أنها ستجعل معدتك متواجدة على مستوى أسفل من المرئ، ما يقلل من احتمال حدوث ارتجاع.

تحسين الدورة الدموية

يمكن أن يؤدي النوم على الجانب الأيسر إلى تحسين الدورة الدموية، وخاصة للأعضاء الحيوية مثل القلب والكلى والكبد.

وقال مارتن: "إنه يسمح بتدفق الدم بشكل أفضل ويقلل من الضغط على هذه الأعضاء، ما قد يفيد صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام".

راحة معززة خلال الحمل

بالنسبة للنساء الحوامل، غالبا ما يُنصح بالنوم على الجانب الأيسر. وأوضح مارتن أن "هذا الوضع يحسن الدورة الدموية للجنين والرحم، ويقلل من الضغط على الكبد، ويساعد على منع الرحم من الضغط على الوريد الأجوف (وهو وريد كبير ينقل الدم من أسفل الجسم إلى القلب)".