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عدم تنظيف الأسنان يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب

4
JULY
2023
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توصلت دراسة جديدة إلى أن عدم غسل الأسنان، خاصة في الليل، يمكن أن يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأجريت الدراسة التي نُشرت في مجلة «ساينتيفيك ريبورتس» على 1675 مشاركاً تم نقلهم إلى مستشفى جامعة أوساكا في اليابان بين أبريل (نيسان) 2013 ومارس (آذار) 2016 لإجراء عملية جراحية أو فحص أو لتلقي علاج طبي بسبب إصابتهم بمشكلات صحية مختلفة، من بينها مشكلات القلب والأوعية الدموية.

وتم تقسيم المشاركين إلى 4 مجموعات بناءً على عادات تنظيف الأسنان الخاصة بهم، حيث اعتاد المشاركون في المجموعة الأولى على غسل أسنانهم مرتين يومياً (مرة بعد الاستيقاظ ومرة أخرى ليلاً)، في حين لم ينظف الأشخاص في المجموعة الثانية أسنانهم بالفرشاة إلا مرة واحدة في الليل، ولم تنظف المجموعة الثالثة أسنانها بالفرشاة إلا بعد الاستيقاظ، فيما تجاهل الأشخاص في المجموعة الرابعة تنظيف أسنانهم بالفرشاة تماماً.

وأخذ الباحثون في اعتبارهم عوامل مختلفة مثل العمر والجنس والتدخين، وتم تقييم صحة الفم من قبل طبيب أسنان.

ووجد الفريق أن المشاركين في المجموعتين الأولى والثانية، كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة عند الإصابة بأي مشكلة قلبية مقارنة بالمجموعتين الأخريين.

ولم يذكر الباحثون نسبة انخفاض الخطر بشكل محدد، لكنهم قالوا إن نسبة البقاء على قيد الحياة زادت بحوالي 0.21 في المائة لدى المجموعتين الأولى والثانية.

وشدد الباحثون على أهمية غسل الأسنان بالفرشاة ليلاً بشكل خاص، للحفاظ على صحة الفم والوقاية من الأمراض القلبية الوعائية، مشيرين إلى أن وجبتي الإفطار والغداء يمكن أن تزيدا من مخاطر ترسبات الفم، التي يمكن أن تسهم في تسوس الأسنان وأمراض اللثة، والتي قد تزيد الحمل البكتيري بالجسم والدم وبالتالي تتسبب في مشكلات قلبية.

وأكد الباحثون الحاجة لمزيد من الأبحاث لدراسة العلاقة الدقيقة بين صحة الفم ونظافة الأسنان وأمراض القلب.

وأظهرت عدة دراسات السابقة أن أمراض اللثة وفقدان الأسنان وعلامات أخرى على صحة الفم السيئة، بالإضافة إلى عادات تنظيف الأسنان السيئة، تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية.

الشرق الأوسط
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