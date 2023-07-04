لمرضى القلب والسكري... احذروا الطقس الحار!؟

A + A -

من المعروف ان درجات الحرارة إذا زادت على 22-23 درجة مئوية ستعد مزعجة للانسان وستسبب عدم الراحة له، خاصة للمصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري؛ إذ انهم أكثر حساسية لها من غيرهم. لذا تعتبر درجات الحرارة العالية خطرا وتهديدا لصحتهم.

ومن أجل توضيح أسباب هذا الخطر، كشف أخصائي أمراض القلب الروسي الدكتور ألفريد بوغدانوف ان السبب الأول والرئيسي لذلك هو أن فقدان كمية كبيرة من السوائل المعروف طبيا باسم (جفاف الجسم) يؤدي لارتفاع كثافة الدم (فرط التخثر)؛ وهذا بدوره يزيد من خطر تجلط الدم، أي الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية وتخثر الدم المحيطي، وذلك وفق ما نقلت شبكة أخبار «روسيا اليوم» عن «فيستي. رو».

ويبين الدكتور الروسي «إذا كانت حاجة الجسم إلى الماء يوميا في المتوسط تعادل 35 مليلترا لكل كيلوغرام من وزن الجسم، فيجب على الأقل مضاعفة هذا الرقم في الطقس الحار». مشيرا الى ان «أن المرضى الذين يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم، عليهم الاكثار في الطقس الحار من شرب الماء مع تناول هذه الأدوية، لأن عكس ذلك قد يؤدي إلى الوفاة»، وفق قوله.

وعن التساؤل عما سيحصل بأجسام المصابين بالسكري أثناء الحر، يقول بوغدانوف «تزداد كثافة الدم وتركيز الغلوكوز أيضا على خلفية الحر وفقدان كمية كبيرة من السوائل. أي يرتفع مستوى السكر في الدم. وهذا العامل يحفز إفراز السوائل أكثر، لأن الجسم يتفاعل مع ارتفاع مستوى السكر بكثرة التبول». مشددا «أن داء السكري عامل خطر كبير، يجب أخذه بالاعتبار عند ارتفاع درجة حرارة الهواء. أي يجب على المصابين بداء السكري في هذه الحالة تناول أدوية مخفضة لمستوى السكر في الدم، لأنه بعكسه يرتفع مستواه في الطقس الحار، ما يؤدي للغيبوبة».

وحض الأخصائي الروسي «الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة على الاهتمام بنظامهم الغذائي، خاصة أن الفواكه والثمار تكثر في الصيف، وجميعها يحتوي على الغلوكوز، وكذلك الحلويات المحتوية على سكر مكرر والمعجنات والحلوى وغيرها».