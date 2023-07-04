السكري 1 مقابل السكري 2...ما تحتاج لمعرفته

A + A -

مرض السكري هو حالة مزمنة تؤثر على الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم. ويعد فهم الاختلافات الرئيسية بين النوع الأول والنوع الثاني من مرض السكري أمرًا ضروريًا للأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بالمرض والذين يسعون إلى تثقيف أنفسهم بشأنه.

وفيما يلي نظرة عامة موجزة على التناقضات الرئيسية بين مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني، وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

داء السكري من النوع الأول، المعروف أيضًا باسم السكري المعتمد على الأنسولين، يتطور عادةً خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة. ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم عن طريق الخطأ الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها. ونتيجة لذلك، ينتج البنكرياس القليل من الأنسولين أو لا ينتجه، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

نقاط أساسية حول مرض السكري من النوع 1

- الاعتماد على الأنسولين

يحتاج الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع الأول إلى علاج الأنسولين مدى الحياة للتحكم بمستويات السكر في الدم.

- مرض يصيب جهاز المناعة

داء السكري من النوع الأول هو حالة من أمراض المناعة الذاتية، ما يعني أن جهاز المناعة في الجسم يهاجم خلاياه.

- يتطور بسرعة

غالبًا ما يتطور مرض السكري من النوع الأول بسرعة، مع ظهور أعراض ملحوظة مثل العطش الشديد وكثرة التبول وفقدان الوزن غير المبرر والإرهاق.

عوامل الخطر:

في حين أن السبب الدقيق غير معروف، يُعتقد أن العوامل الجينية والبيئية تساهم في تطور مرض السكري من النوع الأول.

داء السكري من النوع 2

ويعرف أيضا باسم السكري غير المعتمد على الأنسولين، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري. يتطور عادةً في وقت لاحق من الحياة، على الرغم من أنه يتم تشخيصه بشكل متزايد لدى الأفراد الأصغر سنًا بسبب عوامل نمط الحياة.

وفي مرض السكري من النوع 2، يصبح الجسم مقاومًا للأنسولين أو لا ينتج الأنسولين الكافي لتنظيم نسبة السكر في الدم بشكل فعال.

النقاط الأساسية حول مرض السكري من النوع 2:

- مقاومة الأنسولين

يتميز مرض السكري من النوع 2 بمقاومة الأنسولين، حيث تصبح خلايا الجسم أقل استجابة للأنسولين، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

- عوامل نمط الحياة

يعد نمط الحياة غير المستقر، والخيارات الغذائية السيئة والسمنة والاستعداد الوراثي من عوامل الخطر الشائعة لمرض السكري من النوع 2.

- ظهور تدريجي

غالبًا ما يتطور مرض السكري من النوع 2 ببطء، وقد لا تظهر على بعض الأفراد أعراض ملحوظة في البداية.

مناهج العلاج:

يوصى بإجراء تعديلات على نمط الحياة مثل الأكل الصحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإدارة الوزن.

في بعض الحالات، قد يكون من الضروري تناول الأدوية عن طريق الفم أو العلاج بالأنسولين.

في حين أن داء السكري من النوع الأول والنوع الثاني ينطويان على صعوبات في تنظيم مستويات السكر في الدم، إلا أنهما يتميزان بخصائص مميزة ويتطلبان مناهج مختلفة للإدارة. فإذا كنت تشك في إصابتك بمرض السكري أو تم تشخيص إصابتك بالحالة، من المهم استشارة أخصائي رعاية صحية للحصول على تشخيص دقيق وخطة علاج شخصية ودعم مستمر.

يمكن أن يساعد فهم الاختلافات بين مرض السكري من النوع 1 والنوع 2 الأفراد على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم ورفاهيتهم.