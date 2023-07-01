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الحمية الغذائية لا تكفي وحدها لعلاج السمنة

1
JULY
2023
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يؤدي اقتران التمارين الرياضية بنظام غذائي أُعد بغرض إنقاص الوزن (حمية غذائية) إلى تحسن أكبر في حساسية الأنسولين والتحكم في الغلوكوز، مقارنة باتباع نظام غذائي منفرد لدى الأشخاص المصابين بالسمنة ومقدمات السكري، وفقاً لتجربة إكلينيكية نُشرت في دورية «نيتشر ميتابوليزم» يوم الاثنين الماضي.

ومع ذلك، فإن تأثير الاقتران بين ممارسة الرياضة واتباع حمية غذائية معينة على حساسية الأنسولين غير واضحة حتى الآن.

في هذا الإطار، يقدم صامويل كلاين من كلية الطب بجامعة واشنطن، ومركز التغذية البشرية، سانت لويس، بولاية ميزوري الأميركية، وفريقه البحثي، أدلة لدعم التأثير الإضافي للتمارين الرياضية جنباً إلى جنب مع النظام الغذائي في تحسين حساسية الأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة ومقدمات السكري، بما يتجاوز ما يتم تحسينه بفقدان الوزن الغذائي وحده.

تم تصميم الدراسة الجديدة، بحيث يفقد جميع المشاركين الستة عشر 10 في المائة من وزن الجسم خلال 18 إلى 21 أسبوعاً، لذلك كانت الاختلافات في حساسية الأنسولين خاصة بالتدخل في التمرين وليس باختلاف فقدان الوزن، وفق البيان الصحافي الصادر مع الدراسة.

وقال دكتور محمد يوسف، أستاذ الجراحة بجامعة القاهرة واستشاري جراحات السمنة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن حساسية الأنسولين لها أسباب كثيرة، أبرزها الإفراط في تناول السكريات، وزيادة الوزن». وأضاف: «إن المزعج في الأمر هو أن مريض السمنة المصاب بحساسية الأنسولين قد يقلل من كميات الطعام، ومع ذلك لا يقل وزنه، وهو ما يصيبه بالإحباط في كثير من الأحيان، وقد يدفعه إلى الإفراط في الأكل مجدداً».

وأوضح أن الصيام المتقطع أحد أفضل الحلول لحساسية الأنسولين، كما أن هناك حلولاً دوائية، وكذلك يمكن للتدخل الجراحي أن يأتي بنتائج جيدة.

ويشير مصطلح حساسية الأنسولين إلى مقدار حساسية الجسم واستجابته لهرمون الأنسولين. ونعني بالقول إن شخصاً ما عالي الحساسية للأنسولين بحاجة لكمية أقل من الأنسولين لخفض مستوى السكر بالدم، بينما يحتاج الشخص منخفض الحساسية إلى كمية أكبر من الأنسولين لخفض مستوى السكر بالدم، والأخير يؤدي إلى أن يواجه الجسم العديد من المشكلات الصحية. وعادة ما يرتبط استقلاب الغلوكوز المقاوم للأنسولين بالسمنة.

وتُظهر بيانات تجارب الدراسة، أن فقدان الوزن بنسبة 10 في المائة في كلا المجموعتين أدى إلى تحسين حساسية الأنسولين، ولكن هذا التحسن كان أكبر بمرتين إلى أربع مرات (اعتماداً على القياس المستخدم) بعد فقدان الوزن الناجم عن النظام الغذائي وممارسة الرياضة معاً.

ويرى الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تسلط الضوء على أهمية اعتبار التمارين الرياضية عنصراً رئيسياً عند علاج السمنة.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن الجمع بين التمارين الرياضية والنظام الغذائي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الآثار العلاجية لدى الأفراد المصابين بالسمنة، مما ينعكس زيادة في فقدان الوزن وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

الشرق الأوسط
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