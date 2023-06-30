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5 أطعمة عظيمة الفائدة يتم تناولها بطريقة خاطئة!

30
JUNE
2023
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عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظام غذائي صحي، فإن هناك أطعمة فائقة الفائدة تحتل مركز الصدارة بسبب فوائدها الصحية العديدة. تمتلئ هذه القوى الغذائية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تعزز صحة الشخص وجهاز المناعي. لكن لا يقتصر الأمر على دمج هذه الأطعمة الفائقة في النظام الغذائي فحسب، بل يتعلق أيضًا بفهم كيفية تناولها بطريقة صحيحة لتحقيق أقصى استفادة من قيمتها الغذائية، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع "Health Shots".
 
1. اللوز
يعتبر اللوز خيارًا شائعًا للوجبات الخفيفة، لكن ينصح الخبراء بأن يتم نقع اللوز من أجل تحسين قابليته للهضم وامتصاص عناصره الغذائية. يساعد نقع اللوز في الماء طوال الليل في تنشيط الإنزيمات التي تساعد على تكسير حمض الفايتك، وهو مركب يثبط امتصاص العناصر الغذائية. يمكن أن تعزز هذه العملية توافر المعادن الأساسية مثل الزنك والمغنيسيوم. وتوصلت دراسة نُشرت في دورية Food Science، إلى أن نقع اللوز لمدة 12 ساعة يزيد من توافر بعض العناصر الغذائية، بما يشمل فيتامين E والمغنيسيوم.
 
2. الكينوا
اكتسبت الكينوا شعبية هائلة كبديل للحبوب خالية من الغلوتين، لكن لا يقوم البعض بنقعه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء قبل طهيه وهي خطوة يصفها الخبراء بالحاسمة لتحقيق فائدة أعلى. يحتوي الكينوا بشكل طبيعي على طبقة مريرة تسمى سابونين، والتي يمكن أن تؤثر على الطعم والهضم.
 
3. التفاح
اكتشفت دراسة، نشرتها دورية Agricultural and Food Chemistry، أن قشر التفاح يحتوي على ألياف غذائية ومضادات أكسدة ومركبات مفيدة أخرى تساهم في تعزيز الصحة العامة.
 
أكدت الدراسة أهمية تناول التفاح مع القشرة السليمة لتعظيم الفوائد الصحية. تكمن معظم القيمة الغذائية للتفاح في قشرتها، لذلك بدلاً من تقشيرها، يمكن غسل التفاح جيدًا والاستمتاع بقشرته سليمة.
 
4. البروكلي
يوصي الخبراء بطهي البروكلي على البخار بدلاً من المقلي أو المخبوز أو المسلوق. يساعد التبخير على الاحتفاظ بأكبر قدر من العناصر الغذائية، بما يشمل فيتامين C وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة. يمكن أن يؤدي الإفراط في طهي البروكلي إلى فقدان العناصر الغذائية، لذا ينبغي الحصول على قوام هش فقط عند طهيه على البخار لمدة لا تزيد عن 5 دقائق.
 
5. البقوليات
بينما توفر البقوليات المعلبة الراحة وميزة سرعة التحضير، إلا أنه من المستحسن تجنب شرائها كلما أمكن ذلك. تحتوي البقوليات المعلبة غالبًا على ملح مضاف ومواد حافظة. أشارت نتائج دراسة، نُشرت في دورية Food Science، إلى أن البقوليات المعلبة تحتوي على مستويات أعلى من الصوديوم مقارنة بنظيراتها المجففة. ينصح الخبراء باختيار البقوليات المجففة، والتي تتطلب النقع والطهي ولكنها توفر خيارًا أكثر صحة وطبيعية. يساعد نقع البقوليات المجففة طوال الليل في تقليل وقت الطهي ويعزز الهضم.
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