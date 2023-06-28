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التنميل : الأسباب والعلاج

28
JUNE
2023
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يندرج التنميل في إطار الأعراض غير المحددة ويحدث نتيجة لتلف الأعصاب الذي بدوره يمكن أن يعزى إلى أسبابٍ عدة . ومن المهمّ جدًا أن يُطلب من المريض إعطاء وصف مفصّل لحالة التنميل التي يعاني منها . بالنسبة إلى الأسباب ، يمكن أن تتراوح بين الخفيفة والشديدة من جراء الإجهاد (اضطراب الجسدنة somatization وهو اضطراب جسمي من أصل نفسي) ، والألم العضلي اللّيفي fibromyalgia ، واعتلال الأعصاب المحيطية peripheral neuropathy ، والنقص في الفيتامين B12 والكالسيوم والفولات ، واستهلاك الكحول (بسبب النقص في الفيتامين B1) ، والأثر الجانبي لبعض الأدوية (المضاد الحيوي "فلاجيل " flagyl ، والـ " سِيسْبلاتين " المستخدم لمعالجة مرض السرطان) ، بالإضافة إلى الإصابة بالصدمة . وتتسبّب بهذه الحالة أيضًا أمراضُ المناعة الذاتية على غرار التصلّب المتعدّد الذي يكون مصحوبًا باضطراب في الجهاز العصبي الذاتي مثل عدم وضوح الرؤية .
 
أما موقع التنميل (الشعور بالضعف والألم في الأكتاف الخاضعة للأشعة، وذلك بسبب انحباس العصب) ، والوصف (ثنائي ومتناظر في اعتلال الأعصاب المحيطية) ، والمدة ، بما في ذلك بعض العوامل (الوقوف أو الجلوس مطوّلاً ما يؤدي إلى وقف ضخ الدم) ، والصداع النصفي (الدوخة) ، والحمل ، ومتلازمة النفق الرسغي carpal tunnel (الضمور العضلي وزيادة ذلك خلال فترة اللّيل من جراء تراكم السوائل) ، ما يحتاج لتخطيط كهربيّة العضل ، فقد تكون أحيانًا مهمّة في تاريخ السوابق للمرض . 
 
وإذا شعر المريض بالتنميل من رأسه، يمكن أن تكون الأسباب مرتبطة بالأوعية الدموية أو بسبب وجود ورمٍ ما ، وبالنسبة إلى التنميل في الفك بالإضافة إلى الذبحة الصدرية ، فهذه الحالة تستبعد أمراض القلب .
 
وقد يُعزى الألم في الظهر مع التنميل الذي يزداد سوءًا بتحرّك المريض أو المشي ، إلى انفتاق القرص disc herniation  ، وبالتالي يكون بحاجة للخضوع للتصوير بالرّنين المغناطيسي MRI ، ويكمن العلاج في معالجة السبب . Hanina.abinader@gmail.com 03944331
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