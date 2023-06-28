خبراء يحذرون من حالة مقلقة يتعرض لها مرضى الخرف بشكل شائع في الصيف

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يصف الخرف مجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور التدريجي للدماغ. ويمكن أن تظهر بطرق مختلفة، لكن الأعراض الأكثر شيوعا تتضمن مشاكل في الذاكرة والمحادثة، والتغيرات السلوكية.

وهذا يمكن أن يجعل إكمال المهام اليومية والاعتناء بنفسك أكثر صعوبة. ووفقا لجمعية ألزهايمر، فإن هذه التغييرات في السلوكيات يمكن أن تجعل المصابين بالخرف معرضين لخطرالجفاف بشكل خاص خلال فصل الصيف.

وتوضح المؤسسة الخيرية: "الجفاف هو تحد شائع لكبار السن، وخاصة المصابين بالخرف. ومشاكل الذاكرة تعني أن المصاب بالخرف يمكن أن ينسى بسهولة شرب كمية كافية من الماء. وعلاوة على ذلك، جزء الدماغ الذي يتعرف على إصابتك بالجفاف ويرسل رسالة لإعلامك بأنك عطش لا يعمل دائما بشكل صحيح. وبعض الأدوية والأمراض المرتبطة بالخرف يمكن أن تجعل الجفاف أسوأ".

ويمكن أن يكون هذا بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء أو التعرق المفرط أو الإسهال.

وإذا كنت قلقا من تعرض أحد أفراد أسرتك المصاب بالخرف لخطر الإصابة بالجفاف، فهناك خطوات يمكنك اتخاذها للحفاظ على سلامته.

- اترك أكواب وزجاجات الماء في أماكن يمكن الوصول إليها.

- اجعل الشرب أسهل بوضع الماء في أكواب شفافة ليسهل رؤيتها أو في أكواب ملونة للفت الانتباه

- اترك تذكيرات، حيث تقول المؤسسة الخيرية: "تأكد من أن المصاب بالخرف يتذكر شرب الماء بانتظام عن طريق ترك ملاحظات له أو وضع ملاحظات في المنزل أو إعداد تذكير عبر الهاتف أو ضبط منبه".

- قم بتوفير الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء مثل الفاكهة.

ويشار إلى أن أعراض الجفاف تشمل ما يلي:

- زيادة الارتباك (مقارنة بأعراض الخرف النموذجية)

- بول داكن وقوي الرائحة

- جفاف الفم والشفتين والعينين

- صداع أو دوار

- الشعور بالتعب

- عدم التبول كثيرا (أقل من أربع مرات في اليوم)

وإذا كان شخص ما تعرفه يعاني من هذه الأعراض، يجب أن تشجعه على شرب الماء وطلب العناية الطبية إذا لزم الأمر.