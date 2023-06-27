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10 نصائح غريبة للمساعدة على النوم في ليالي الصيف الحارة

27
JUNE
2023
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في فصل الصيف، يعاني البعض من أرق ومعاناة شديدة في محاولة الخلود إلى النوم في أيام الحر.
 
وبحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية، فإنه عندما يكون الجو حارًا للغاية، يمكن أن يكافح الجسم من أجل التهدئة، مما يعطل عملية الاسترخاء ويجعل من الصعب النوم.
 
كما توصلت دراسة حديثة إلى أن الحصول على نوم جيد ليلاً أصبح أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى، لأنه يمكن أن يؤدي إلى انخفاض فرصة الوفاة المبكرة بنسبة 40%.
 
في هذا الشأن، كشف خبراء نوم عن بعض النصائح الغريبة لمساعدة الشخص على البقاء هادئًا خلال الليل وتسهيل الخلود إلى نوم جيد ومريح، وهي كالتالي:
 
1. زجاجة ماء فاتر على القدمين
يوصي خبير النوم جيمس ويلسون بوضع بزجاجة ماء فاترة على القدمين لرفع درجة الحرارة الأساسية قليلاً، والتي تعود إلى الانخفاض عند الذهاب إلى الفراش، مبيناً أن تلك الخطوة تساعد في خداع الجسم ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه.
 
2. غمر القدمين في الماء
إن غمر القدمين في وعاء من الماء الفاتر يوفر برودة تدوم طويلاً. لكن يجب التأكد من درجة حرارة الماء، حيث إن استخدام الماء المثلج يمكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية تؤدي إلى الاستيقاظ وتجعل النوم أكثر صعوبة.
 
3. وعاء ثلج أمام المروحة
يؤدي وضع وعاء من الثلج أمام مروحة إلى توليد نسيمًا باردًا بدلاً من تدوير الهواء الدافئ الموجود في جميع أنحاء الغرفة.
 
4. تجميد ملابس النوم
يمكن أن يمنح وضع ملابس النوم في كيس محكم الغلق في البراد أو الفريزر قبل النوم لبضع دقائق علاجًا رائعًا. كما يمكن وضع غطاء الوسادة في الفريزر للمساعدة في الحفاظ على برودة الجسم في الليل.
 
5. ارتداء الفضفاض الخفيف
يوصي طبيب نفساني بريطاني بعدم النوم بقطع قليلة من الملابس، فيما قالت سوزي ريدينغ، من شركة مفروشات بالمملكة المتحدة أن النوم عاريًا ينتج عنه تجمع العرق على البشرة بدلاً من أن تمتصه ألياف ملابس النوم. وتنصح ريدينغ بارتداء "ملابس فضفاضة ومتجددة الهواء وخفيفة من الألياف الطبيعية مثل القطن أو الحرير".
 
6. أغطية منفصلة لكل شخص
وتقول ريدينغ إنه كان الشخص يشارك الفراش مع زوجته، فينبغي استخدام أغطية منفصلة، موضحة أنها "طريقة بسيطة لتحسين بيئة النوم الشخصية بشكل أكثر فعالية كي يُمكن تكييفها وفقًا لتفضيلات كل شخص على حدة وتقليل احتمالية تجاذب أطراف الأغطية أثناء النوم".
 
7. ترك الشعر رطبًا
يمنح ترك الشعر رطبًا بعد الاستحمام قبل النوم شعورًا بالبرودة لفترة أطول.
 
8. ممارسة تقنيات التنفس
تساعد تمرينات التنفس على تهدئة الجسم وتبريد الأطراف. نصح الخبراء بممارسة تمارين التنفس جلوسًا قبل النوم للاستمتاع بنوم مريح وهانئ. تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل.
 
حذرت ريدينغ من تناول أي وجبات حريفة قبل النوم وكذلك "الفواكه الحمضية واللحوم المعالجة والجبن المعتق"، لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية التيرامين، والتي يمكن أن تزيد من نشاط الدماغ وتجعل النوم أكثر صعوبة.
 
كما أضافت أن الجسم يستهلك المزيد من الطاقة لهضم وجبة كبيرة وغنية أو ثقيلة وينتج المزيد من الحرارة الأيضية. ونصحت بتناول وجبة مسائية خفيفة في الصيف.
 
9. استخدام الصبار
قالت جودي كوديش، عالمة الأرصاد الجوية في كاليفورنيا، إن استخدام الصبار قبل النوم يفوق الاستحمام البارد لأنه يُمتص في الجسم أسرع أربع مرات من الماء. وأوصت بتدليك أنحاء الجسم بهلام الصبار قبل النوم مباشرة للاستفادة من تأثير التبريد.
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