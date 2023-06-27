للتمتع بصحة أفضل وسعادة أكثر.. تناول الأطعمة المخمرة ولكن..

A + A -

يتم تناول الأطعمة المخمرة منذ عدة قرون وتم بالفعل التثبت من فوائدها الصحية العديدة. تتضمن عملية التخمير تكسير السكريات بواسطة البكتيريا والخمائر، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات مفيدة. من تحسين الهضم إلى تحسين امتصاص العناصر الغذائية، تقدم الأطعمة المخمرة مجموعة من المزايا، بحسب ما نشرته صحيفة Hindustan Times، والتي قدمت نصائح حول دمج الأطعمة المخمرة بسلاسة في النظام الغذائي اليومي من أجل التمتع بصحة أفضل وسعادة أكبر.

مزيد من الفوائد البيولوجية

يقول أزهر علي سيد، مدرب الصحة الشاملة ومؤلف كتاب "تناول كعكتك وانقص وزنك"، إن للأطعمة المخمرة نكهة ورائحة وملمسا ومظهرا مميزا، علاوة على أن الطريقة التقليدية لحفظ الطعام المعروفة باسم التخمير لا تعمل فقط على إطالة العمر الافتراضي للطعام بل تعمل أيضًا على تحسين محتواه الغذائي من خلال جعل العناصر الغذائية أكثر توفرًا بيولوجيًا".

بريبايوتك وبروبيوتيك

أضاف سيد أن "التخمر يؤثر على الجهاز المناعي والأمعاء مما يساعد على منع الالتهابات التي يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض. إن الخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض والبقوليات، المكسرات والبذور ليست سوى عدد قليل من الأشياء العديدة، التي يمكن تخميرها. لأن الأطعمة المخمرة غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من البريبايوتك والبروبيوتيك، فإن لها فوائد صحية كبيرة"، بما يشمل تحسين الهضم وصحة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة والوقاية من الكثير من الأمراض.

عدم تحمل الهيستامين

نصح سيد بأنه يمكن دمج "الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والجبن والمخللات بسهولة في الوجبات الغذائية لأنها متوفرة على نطاق واسع في المنازل ومحلات السوبر ماركت"، مشيرًا إلى أن الغالبية لا يعانون من أي مشاكل عند تناول الأطعمة المخمرة ولكن يجب على بعض الأشخاص على وجه التحديد أولئك الذين لا يتحملون الهيستامين تجنبها.

تحذير مهم

كما حذر من أنه يمكن أن يكون هناك أعراض مثل الانتفاخ إذا لم يكن الشخص قد تناول الأطعمة المخمرة من قبل، ناصحًا بأنه يجب توخي الحذر عند تناول شخص مريض بشكل خطير أو ضعيف المناعة للأطعمة المخمرة".