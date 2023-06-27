living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

للتمتع بصحة أفضل وسعادة أكثر.. تناول الأطعمة المخمرة ولكن..

27
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يتم تناول الأطعمة المخمرة منذ عدة قرون وتم بالفعل التثبت من فوائدها الصحية العديدة. تتضمن عملية التخمير تكسير السكريات بواسطة البكتيريا والخمائر، مما يؤدي إلى إنتاج مركبات مفيدة. من تحسين الهضم إلى تحسين امتصاص العناصر الغذائية، تقدم الأطعمة المخمرة مجموعة من المزايا، بحسب ما نشرته صحيفة Hindustan Times، والتي قدمت نصائح حول دمج الأطعمة المخمرة بسلاسة في النظام الغذائي اليومي من أجل التمتع بصحة أفضل وسعادة أكبر.
 
مزيد من الفوائد البيولوجية
يقول أزهر علي سيد، مدرب الصحة الشاملة ومؤلف كتاب "تناول كعكتك وانقص وزنك"، إن للأطعمة المخمرة نكهة ورائحة وملمسا ومظهرا مميزا، علاوة على أن الطريقة التقليدية لحفظ الطعام المعروفة باسم التخمير لا تعمل فقط على إطالة العمر الافتراضي للطعام بل تعمل أيضًا على تحسين محتواه الغذائي من خلال جعل العناصر الغذائية أكثر توفرًا بيولوجيًا".
 
 
بريبايوتك وبروبيوتيك
أضاف سيد أن "التخمر يؤثر على الجهاز المناعي والأمعاء مما يساعد على منع الالتهابات التي يمكن أن تسبب الكثير من الأمراض. إن الخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك والبيض والبقوليات، المكسرات والبذور ليست سوى عدد قليل من الأشياء العديدة، التي يمكن تخميرها. لأن الأطعمة المخمرة غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من البريبايوتك والبروبيوتيك، فإن لها فوائد صحية كبيرة"، بما يشمل تحسين الهضم وصحة الأمعاء وتقوية جهاز المناعة والوقاية من الكثير من الأمراض.
 
عدم تحمل الهيستامين
نصح سيد بأنه يمكن دمج "الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والجبن والمخللات بسهولة في الوجبات الغذائية لأنها متوفرة على نطاق واسع في المنازل ومحلات السوبر ماركت"، مشيرًا إلى أن الغالبية لا يعانون من أي مشاكل عند تناول الأطعمة المخمرة ولكن يجب على بعض الأشخاص على وجه التحديد أولئك الذين لا يتحملون الهيستامين تجنبها.
 
تحذير مهم
كما حذر من أنه يمكن أن يكون هناك أعراض مثل الانتفاخ إذا لم يكن الشخص قد تناول الأطعمة المخمرة من قبل، ناصحًا بأنه يجب توخي الحذر عند تناول شخص مريض بشكل خطير أو ضعيف المناعة للأطعمة المخمرة".
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   