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أخصائية أورام تحدد أنواع السرطان النادرة والخطيرة جدا

26
JUNE
2023
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أعلنت يوليا فاخابوفا الأخصائية في الأورام، أن سرطان الأنسجة الرخوة وسرطان شبكية العين نادر جدا، لكنه خطير للغاية.
 
 
وتشير الخبيرة إلى أن أحد أنواع السرطان ندرة هو سرطان الأنسجة الرخوة، الذي هو مجموعة من الأورام يمكن أن تنشأ من الأنسجة العضلية، الليفية، الدهنية والعصبية.
 
وتقول: "مع أن الأنسجة الرخوة تشكل أكثر من 50 بالمئة من وزن الجسم الاعتيادي، إلا أن الأورام فيها نادرة، حيث أن نسبتها لا تزيد عن 1 بالمئة من جميع أنواع الأورام المعروفة. ولا تعرف إلى الان أسباب تكونها. ويتفق العلماء على أن سببها المواد السامة والإشعاع. كما يفترضون أن العوامل المساعدة لتكونها هي أمراض الورم العصبي والوذمة اللمفية المزمنة ومتلازمة غاردنر".
 
وتشير الأخصائية، إلى أن هذه الأورام غالبا ما تلاحظ في الأطراف السفلى والعليا، ويكتشفها الشخص بنفسه.
 
ووفقا لها، النوع النادر الآخر من الأورام هو الورم الأرومي الشبكي- ورم في شبكية العين. مشيرة إلى أن معظم المصابين به هم أطفال دون الخامسة من العمر.
 
وتقول: "الورم الأرومي الشبكي خطير لأنه يمكن أن يخترق صلبة العين و محجر العين وكذلك الانتقال إلى العظام والجهاز العصبي المركزي والكبد وأعضاء الجسم الأخرى. ويمكن ان يكون المرض وراثيا. ولكن يمكن للمرض أن يتطور فقط في حالة انتقال الطفرة الجينبة RB1 إلى الطفل من كلا الوالدين، وهذا نادر جدا".
 
وتشير فاخابوفا، إلى أن الطب الحديث يعالج بنجاح الورم الأرومي الشبكي ويحافظ على بصر الطفل. ولكن إذا لم يعالج فإنه سيقتل المصاب في غضون عامين.
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