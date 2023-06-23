تغير المناخ يدفع 53% من الآباء لتعديل قرارهم بإنجاب مزيد من الأطفال

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يؤثر تغير المناخ على قرارات الأشخاص بشأن مكان العمل والمنتجات التي يشترونها وأيضا عدد الأطفال الذين سينجبونهم.

في هذا السياق، يقول 53% من الأهل، إن تغير المناخ يؤثر على قرارهم بشأن إنجاب المزيد من الأطفال، وفقًا لمسح جديد أجرته شركة الأبحاث العالمية "Morning Consult" نيابة عن شركة تكنولوجيا الكمبيوتر "HP".

ووجد المسح، الذي استطلع آراء أكثر من 5 آلاف أب في الهند والمكسيك وسنغافورة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة في الفترة ما بين 18 و26 مايو/أيار، أن جميع الأهل تقريبًا، 91%، قلقون بشأن ملف تغير المناخ.

تشمل التأثيرات الخاصة التي تثير قلقهم ارتفاع درجات الحرارة (62%)، ونقص المياه (51%)، وتغير مستويات سطح البحر (43%)، والظواهر الجوية الكبيرة (43%).

كما يؤثر تغير المناخ على قراراتهم المهنية أيضًا.

ووجدت دراسة "HP"، التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أن أكثر من أربعة من كل عشرة، أي 43%، من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنهم أعادوا النظر في العمل لدى شركة بسبب مستوى التزام الشركة بالقضايا البيئية والاجتماعية.

تؤثر الإجراءات الواضحة التي تتخذها الشركة للتصدي لتغير المناخ على قرارات الشراء أيضًا. أفاد ما يقرب من ثلثي، 64%، من أولياء الأمور الذين شملهم الاستطلاع أنهم يفضلون المنتجات التي يتم الحصول عليها من مصادر مستدامة ويقول 60% من الأشخاص الذيين شملهم الاستطلاع أن الممارسات المستدامة في الشركة تلعب "دورًا كبيرًا" في ما يشترونه بالفعل.

ووجد المسح أن الأهل "من المرجح" أن يدفعوا المزيد مقابل المنتجات التي يعرفون أنها أكثر استدامة. كما وجد الاستطلاع أن الرغبة في دفع المزيد مقابل المنتجات المستدامة تعتمد على نوع المنتج. 75% منهم سيدفعون أكثر مقابل الملابس المستدامة، و62% لمستلزمات الحيوانات الأليفة، و59% لمشتريات التكنولوجيا مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة، و66% للهواتف المحمولة.

يأتي هذا الالتزام بالمنتجات المستدامة في وقت يقول فيه 84% من الأهل أن التكلفة العامة للمعيشة آخذة في الارتفاع بينما يقول 57% منهم إن الأمر يستغرق "الكثير من الوقت" للتصرف بطرق واعية فيما يتعلق بملف البيئة، والتي تضمنت أشياء مثل إعادة التدوير وشراء المنتجات المصنوعة من مواد معاد تدويرها وذلك بدلاً من التخلص منها.

كما يعتقد أكثر من النصف، أن المسؤولية تقع بشكل كبير على الشركات لاتخاذ قرارات مناخية جيدة. بينما يقول 36% فقط من الأهل إن المسؤولية تقع على عاتق عميل لدفع الشركات للعمل بشكل مستدام.