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تجنب ارتداء هذه الألوان.. البعوض لك بالمرصاد

23
JUNE
2023
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سواء كنت تنزه في الحديقة أو تستمتع بالمشروبات في الهواء الطلق، يمكن أن يعيق البعوض الأنشطة الصيفية بسهولة، إلا أن هناك بعض الحيل التي قد تجعلك أقل جذبا له، وبينها تجنب ارتداء ألوان معينة.
 
وتزدهر الحشرات في الطقس الحار ويمكن أن تهاجم أي مكان من حديقتك إلى غرفة نومك، وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.
 
ولا يبدو أن البعوض لديه فصيلة دم مفضلة فحسب، بل يفضّل أيضا بعض الألوان أكثر من غيرها، وهذا يعني أن التخطيط لما سترتديه في المساء يمكن أن يوفر لك الحماية.
 
فوفقا لدراسات عديدة، يفضل البعوض المناطق المظلمة، ما يعني أنه ينجذب أيضا إلى الملابس الداكنة.
 
ويقول خبراء إن الملابس البيضاء يمكن أن تبرد الجلد بطريقة يمكن أن تساعد في درء الحشرات المزعجة.
 
وأضافوا: "الألوان الداكنة تميل إلى الاحتفاظ بالحرارة، وينجذب البعوض إلى الحرارة وثاني أكسيد الكربون، الذي ينبعث منه بشكل طبيعي. لذلك، فإن ارتداء الملابس ذات الألوان الفاتحة يمكن أن يجعلك أقل جاذبية للبعوض".
 
وتقول زوي ويليامز إن اللون الآخر الذي يجب تجنب ارتدائه خلال أمسيات الصيف هو اللون الأحمر.
 
وأوضحت أنها "ترى الصبغة الحمراء في الجلد وهذا ما يجذبها إلينا. من خلال ارتداء اللون الأحمر، فإننا نجذبها. لذلك، تجنب هذا اللون عند اختيار ملابسك الصيفية يمكن أن يساعدك أيضا".
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