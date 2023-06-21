living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اكتشاف سبب للسعادة والعيش لفترة أطول بنفس الوقت!

21
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
في عام 1938، شرع باحثو جامعة هارفارد في دراسة استمرت لعقود لمعرفة: ما الذي يجعل الإنسان سعيدًا في حياته؟ جمع الباحثون السجلات الصحية من 724 مشاركًا من جميع أنحاء العالم وطرحوا أسئلة مفصلة حول حياتهم على فترات مدتها سنتان.
 
وبحسب ما نشره موقع شبكة CNBC الأميركية، كانت الإجابة على عكس ما يعتقده الكثيرون، فهي لم تكن تحقيق إنجاز مهني أو مالي أو تمرين أو نظام غذائي صحي. إن النتيجة الأكثر اتساقًا، التي تأكد منها خبراء جامعة هارفارد خلال 85 عامًا من الدراسة، هي أن العلاقات الإيجابية تجعل الإنسان أكثر سعادة وصحة وتساعده على العيش لفترة أطول بدون أمراض.
 
المفتاح الأول للسعادة
إن العلاقات تؤثر على الإنسان جسديا. يلاحظ البعض إحساسهم بحالة من الانتعاش عندما يعتقدون أن شخصًا ما قد فهمهم حقًا أثناء محادثة جيدة؟ وفي العلاقات الرومانسية ربما يجافي البعض النوم من فرط الحماسة. لذا، فإنه للتأكد من أن الشخص يتمتع بعلاقات صحية ومتوازنة، فمن المهم أن يمارس "اللياقة الاجتماعية".
 
 
يميل البعض إلى الاعتقاد بأنه بمجرد إقامة صداقات وعلاقات قوية، فإنه ستكون كفيلة بتمتعه بالصحبة الممتعة. لكن في واقع الأمر إن الحياة الاجتماعية هي نظام حي يحتاج لممارسة وعناية لكي ينمو ويبقى.
 
تتطلب اللياقة الاجتماعية تقييم العلاقات، وأن يكون الشخص صادقًا مع نفسه بشأن المكان الذي يكرس فيه وقته وما إذا كان يعتني بالروابط التي تساعده على الازدهار.
 
تقييم العلاقات
إن البشر مخلوقات اجتماعية، فلا يستطيع كل شخص منفردًا أن يوفر لنفسه كل ما يحتاجه. لذا، فإن البشر بحاجة إلى الآخرين للتفاعل معهم ومساعدتهم، ويحتاجون لتقييم إيجابية ومتانة علاقاتهم الاجتماعية في ضوء 5 أركان أساسية، كما يلي:
 
1. الأمن والأمان: إذا تساءل المرء بمن سيتصل إذا استيقظ خائفا في منتصف الليل؟ أو إلى من يتجه لطلب الدعم في لحظة الأزمة؟ فإنه سيعرف أي شخص يرتبط به بعلاقة تمنحه الشعور بالأمن والأمان.
 
2. التعلم والنمو: إن تحديد الشخص الذي يشجع المرء على تجربة أشياء جديدة واغتنام الفرص ومتابعة أهداف حياته، سيساعده على تطوير وتوثيق علاقة تدفعه للمضي قدمًا.
 
3. القرب العاطفي والثقة: من الطبيعي بشكل فطري أن يشارك الإنسان أسراره وأن يتواصل في لحظات الضعف مع الشخص أو الأشخاص، الذين يشعر تجاههم بقرب عاطفي ويثق فيهم.
 
4. تأكيد الهوية والخبرة المشتركة: يوجد في حياة الكثيرين شخص يشاركهم العديد من الخبرات ويساعدهم على تقوية إحساسهم بهويتهم. إن الارتباط مع شخص يوفر تلك الخصائص يساعد على التعامل مع مجريات الحياة بثبات وثقة.
 
5. مساعدة (معلوماتية وعملية): يمنح الشعور بأن هناك من يمكن أن يلجأ اليه الشخص عند الحاجة إلى بعض الخبرة أو المساعدة في حل مشكلة عملية، إصلاح اتصال الواي فاي أو استرداد مستند مفقود من الهاتف أو الكمبيوتر يعطي أحساس بالأمان ويعكس ثقته في الآخر، الذي لا يخجل من أن يظهر أمامه أن هناك ما يجهله أو لا يتقنه.
 
6. المرح والاسترخاء: ويتساوى الشخص سواء من الأقارب أو الأصدقاء، الذي يجعل الشخص يضحك أو يسارع للاتصال به عند التفكير في القيام برحلة أو الذهاب لمشاهدة فيلم، في نفس درجة الأهمية مع كل من تتوافر السمات الخمس الأخرى.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   