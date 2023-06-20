living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبراء يكشفون عدد أكواب الشاي المطلوب شربها يوميا لحماية الصحة

20
JUNE
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
خلص العلماء إلى أن شرب كوبين من الشاي يوميا يساعد في حماية الصحة وأعضاء الجسم مع التقدم في العمر.
 
وكشف الخبراء أن كوبين فقط من المشروب يوميا يمكن أن يساعدا في حماية الذاكرة مع تقدمنا في العمر. وهذا لأن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الشاي، والتي تسمى الفلافانول، تعزز قوة الدماغ - وبالتالي تساعد في الذاكرة والتذكر.
 
وهذا التأثير هو نفسه، بغض النظر عما إذا كنت تفضل الشاي الأسود أو الأبيض.
 
وتوصل الخبراء إلى الاستنتاج بعد دراسة كيف أثرت مركبات الفلافانول - مضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الخضروات والفواكه، مثل التفاح والتوت، وكذلك في الشاي - على ذاكرة أكثر من 3500 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.
وتناولت إحدى المجموعات الدراسية 500 مغم يوميا، ما يعادل شرب كوبين من الشاي.
 
وفي الوقت نفسه، تم إعطاء مجموعة أخرى علاجا وهميا.
 
وخلال الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات، تم تكليف المشاركين بمهام استدعاء الكلمات لاختبار ذاكرتهم.
 
وفي نهاية الدراسة، وجدت أن أولئك الذين هضموا الفلافانول كانوا أفضل بنسبة 10.5٪ في المتوسط، وارتفع إلى 16٪ لأولئك الذين بدأوا بأقل كمية في نظامهم الغذائي العام.
 
وقال البروفيسور غونتر كونل، من جامعة ريدينغ، إن شرب الشاي هو "أسهل طريقة" لزيادة تناول الفلافانول.
 
وفي الوقت نفسه، قال الدكتور سكوت سمول، من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، إن فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر يختلف بين الناس.
 
وقال: "إذا كان هذا بسبب الاختلافات في استهلاك الفلافانول، فسنرى تحسنا كبيرا في الأشخاص الذين يجددون الفلافانول في الأربعينيات والخمسينيات من العمر".
 
وتحتوي النباتات على أكثر من 5000 مركب من مركبات الفلافونويد، والتي تلعب أدوارا في إنتاج نمو الخلايا ومكافحة الإجهاد البيئي وجذب الحشرات للتلقيح. وهناك أيضا فوائد صحية أخرى للشاي.
 
وقال العلماء إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل.
 
ووجد باحثون في جامعة شيفيلد في عام 2003 أن مركبين موجودين في الشاي الأخضر يمكن أن يساعدا في منع هشاشة العظام عن طريق منع الإنزيم الذي يدمر الغضروف.
 
وخلافا للاعتقاد السائد، فإن شرب الشاي الأخضر قد يساعد أيضا في منع تسوس الأسنان.
 
وأظهرت دراسة أجريت في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية أن البكتيريا الموجودة في الأسنان توقفت عن النمو عندما يغسل الناس أفواههم بالشاي الأسود خمس مرات لمدة 30 ثانية على مدى 15 دقيقة، حيث أن مكونات البوبليفينول الموجودة في الشاي تحارب ترسبات الأسنان.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   