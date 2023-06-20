خبراء يكشفون عدد أكواب الشاي المطلوب شربها يوميا لحماية الصحة

A + A -

خلص العلماء إلى أن شرب كوبين من الشاي يوميا يساعد في حماية الصحة وأعضاء الجسم مع التقدم في العمر.

وكشف الخبراء أن كوبين فقط من المشروب يوميا يمكن أن يساعدا في حماية الذاكرة مع تقدمنا في العمر. وهذا لأن المواد الكيميائية الموجودة بشكل طبيعي في الشاي، والتي تسمى الفلافانول، تعزز قوة الدماغ - وبالتالي تساعد في الذاكرة والتذكر.

وهذا التأثير هو نفسه، بغض النظر عما إذا كنت تفضل الشاي الأسود أو الأبيض.

وتوصل الخبراء إلى الاستنتاج بعد دراسة كيف أثرت مركبات الفلافانول - مضادات الأكسدة الموجودة في العديد من الخضروات والفواكه، مثل التفاح والتوت، وكذلك في الشاي - على ذاكرة أكثر من 3500 من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وتناولت إحدى المجموعات الدراسية 500 مغم يوميا، ما يعادل شرب كوبين من الشاي.

وفي الوقت نفسه، تم إعطاء مجموعة أخرى علاجا وهميا.

وخلال الدراسة التي استمرت ثلاث سنوات، تم تكليف المشاركين بمهام استدعاء الكلمات لاختبار ذاكرتهم.

وفي نهاية الدراسة، وجدت أن أولئك الذين هضموا الفلافانول كانوا أفضل بنسبة 10.5٪ في المتوسط، وارتفع إلى 16٪ لأولئك الذين بدأوا بأقل كمية في نظامهم الغذائي العام.

وقال البروفيسور غونتر كونل، من جامعة ريدينغ، إن شرب الشاي هو "أسهل طريقة" لزيادة تناول الفلافانول.

وفي الوقت نفسه، قال الدكتور سكوت سمول، من جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة، إن فقدان الذاكرة المرتبط بالعمر يختلف بين الناس.

وقال: "إذا كان هذا بسبب الاختلافات في استهلاك الفلافانول، فسنرى تحسنا كبيرا في الأشخاص الذين يجددون الفلافانول في الأربعينيات والخمسينيات من العمر".

وتحتوي النباتات على أكثر من 5000 مركب من مركبات الفلافونويد، والتي تلعب أدوارا في إنتاج نمو الخلايا ومكافحة الإجهاد البيئي وجذب الحشرات للتلقيح. وهناك أيضا فوائد صحية أخرى للشاي.

وقال العلماء إن شرب الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في الوقاية من التهاب المفاصل.

ووجد باحثون في جامعة شيفيلد في عام 2003 أن مركبين موجودين في الشاي الأخضر يمكن أن يساعدا في منع هشاشة العظام عن طريق منع الإنزيم الذي يدمر الغضروف.

وخلافا للاعتقاد السائد، فإن شرب الشاي الأخضر قد يساعد أيضا في منع تسوس الأسنان.

وأظهرت دراسة أجريت في جامعة إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية أن البكتيريا الموجودة في الأسنان توقفت عن النمو عندما يغسل الناس أفواههم بالشاي الأسود خمس مرات لمدة 30 ثانية على مدى 15 دقيقة، حيث أن مكونات البوبليفينول الموجودة في الشاي تحارب ترسبات الأسنان.