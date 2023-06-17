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بعضها يظهر على القدمين.. علامات لسرطان الجلد الخطير

17
JUNE
2023
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مع بدء الدخول فعليا بفصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يحذر الخبراء من مغبة التعرض المباشر لأشعة الشمس لما لذلك من آثار صحية خطيرة على الجلد والبشرة.
 
ومع ازدياد التعرض لأشعة الشمس تزداد احتمالية الإصابة بسرطان الجلد، الذي قد تشير إليه الكثير من العلامات التي تظهر على البشرة المعرضة للشمس بشكل دائم.
 
ورغم ذلك تعتبر القدمين مكانا يجب الانتباه له جيدا وذلك بسبب ظهور الأعراض المبكرة عليها، والتي يمكن أن يساهم اكتشافها بالعلاج بشكل أفضل.
 
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، من العلامات التي يجب الانتباه إليها على القدمين التقرحات المفتوحة أو الجروح التي تظهر وتختفي بشكل سريع وفجائي.
 
وفيما يلي العلامات الأكثر شيوعا لسرطان الجلد:
 
الشامة متعددة الألوان.
 
الشامة كبيرة الحجم.
 
الشامة التي يتغير شكلها بمرور الوقت.
 
الشامة المتورمة.
 
نزيف أو حكة.
 
لدى النساء، المكان الأكثر شيوعا للإصابة سرطان الجلد هو الساقين، أما الرجال فتظهر الأعراض غالبا في الظهر أو الجذع.
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