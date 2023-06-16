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للحفاظ على "شباب دماغك"... إليك 3 نصائح أهمها بهاتفك المحمول!

16
JUNE
2023
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نشرت عالمة الأعصاب الأميركية إميلي ماكدونالد، نصائح عبر منصة "تيك توك" للوقاية من أعراض مثل ضبابية الدماغ والنسيان، من بينها تجنب الأطعمة المصنعة، بحسب ما نشرته صحيفة "ميرور" Mirror البريطانية.
 
وكشفت ماكدونالد عن العادات الثلاث التي يجب تجنبها "للحفاظ على شباب المخ، بما يشمل الانتظار لمدة عشرين دقيقة قبل استخدام الهواتف الذكية في الصباح.
 
موعد استخدام الهاتف صباحًا
وأضافت ماكدونالد قائلة إنه لا ينبغي أن يقوم المرء بفتح هاتفه بمجرد الاستيقاظ في الصباح، وإنما يجب أن ينتظر عشرين دقيقة على الأقل قبل بدء استخدام الهاتف الذكي.
 
وشرحت ماكدونالد أن الدماغ يكون في مرحلة انتقالية بين النوم والاستيقاظ، لذا فإنه ما يتم وضعه في الذهن هو أمر بالغ الأهمية، كما القيام باستخدام الهاتف الذكي فور الاستيقاظ يؤثر على إفراز الجسم للدوبامين، "إنه يخلق شغفًا لإبقاء الشخص راغبًا في التقاط هاتفه"، في حين أن الصحيح أن "يستيقظ ويستمع ويقول تأكيدات إيجابية".
 
وقالت ماكدونالد إن الأمر نفسه ينطبق قبل النوم، إذ يجب إيقاف تشغيل أجهزة التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والهاتف في غضون ساعة قبل النوم.
 
الأطعمة المُصنعة
ومن المثير للدهشة، أنها نصحت بتجنب تناول الأطعمة المصنعة مثل شرائح الجبن ورقائق البطاطس، التي يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير سلبي على الدماغ، موضحة أن الأطعمة المُصنعة ثبت وجود صلة بين تناولها والإصابة "بالشيخوخة الإدراكية، مما يؤدي إلى المعاناة من ضبابية الدماغ والنسيان.
 
وأوصت ماكدونالد بتناول "الأطعمة الكاملة والدهون الجيدة المفيدة للدماغ، مثل الأفوكادو والتوت البري".
 
الإيجابية مع النفس والتأمل
كما أكدت على أهمية تجنب الحديث السلبي عن النفس، شارحة أن "ما يقوله المرء لنفسه يغير نظرته إلى العالم". وذكرت أنه إذا "قال الشخص إن اليوم سيكون رائعًا" فإنه يبعث برسالة مؤكدة إلى العقل للبحث عن الأمور الجيدة والأشياء الرائعة.
 
وقالت ماكدونالد إن أحد أفضل الأشياء بالنسبة للعقل هو التأمل، ومن الأفضل القيام بذلك في الصباح قبل أن بدء العمل، مشددة على أن ممارسة التأمل له خصائص كبيرة لمكافحة الشيخوخة وزيادة القدرة على التركيز، حيث يزيد من معدلات ولادة خلايا دماغية جديدة في الحُصين، وهو الجزء بالمخ الذي يتحكم في القدرة على التعلم والذاكرة.
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