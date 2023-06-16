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9 أطعمة تساهم في تعزيز قوة الشعر.. هل تتناولونها؟

16
JUNE
2023
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يلعب النظام الغذائي دوراً أساسياً في نمو الشعر وصحته، وأقل نقص في هذا المجال يمكن أن يُضعف الشعر ويُعرّضه لمشاكل متنوّعة، ولتجنب ذلك، يكفي في بعض الأحيان إجراء تعديلات بسيطة على عاداتنا الغذائيّة لنؤمن للشعر القوة والحيويّة التي يحتاج إليها.
 
يخضع الشعر لتأثير العديد من العوامل الداخليّة والخارجيّة، وهو يتأثر أيضاً بشكل مباشر بالنظام الغذائي الذي نعتمده ويحتاج إلى عناصر غذائيّة ضروريّة لصحته، فما هو دورها الحقيقي في هذا المجال؟
 
البروتينات
تعمل على تعزيز إنتاج الكيراتين الذي يُعتبر المكوّن الأساسي للشعر والأظافر.
 
الحديد
يلعب دوراً في تأمين وصول الأوكسيجين إلى بصيلات الشعر، وهو يساهم في نموّه بشكل صحي، أما النقص في الحديد فيؤدي إلى التساقط المفرط للشعر. يتسبب النقص في الحديد أيضاً بضعف الأظافر بالإضافة إلى حالات من التعب الجسدي والنفسي.
 
السيلينيوم
تحتاج كل من الأظافر والجلد والشعر إلى السيلينيوم للحفاظ على صحتها ومتانتها وحيويتها.
 
فيتامينA
هو من الفيتامينات الضروريّة لنمو الشعر بشكل صحي، كما أنه يساهم بإنتاج الإفرازات الزهمية التي تؤمّن حماية الشعر من الجفاف.
 
تساهم هذه الفيتامينات في الحفاظ على حيوية الشعر، فالفيتامين B5 ضروري لانتظام الوظائف الخلوية في البشرة والشعر والأنسجة، وهو يعمل بالتعاون مع الزنك، وأي نقص فيه يجعل الشعر دهنياً ويتسبب بتساقطه. أما البيوتين أو الفيتامين B8 فضروري لتعزيز نمو الشعر، ويتسبب النقص فيه بزيادة الإفرازانت الزهميّة عند الجذور فيما يبقى الشعر جافاً عند الأطراف مما يتسبب بتساقطه.
 
فيتامينC
يتواجد في العديد من الفاكهة والخضار، وهو يُسهّل امتصاص الجسم للحديد. النقص فيه يؤدي إلى تكسّر الشعر.
 
أطعمة ضرورية لصحة الشعر
وهناك أطعمة ضرورية جداً لصحة الشعر وهي كالآتي:
 
1- البيض: هو مصدر مهم جداً للبروتينات والبيوتين، مما يجعل منه ضرورياً لنمو الشعر والحفاظ على صحته.
 
2- الأسماك الدهنيّة: أبرزها السالمون والسردين، وهي غنية بالأوميغا3 والحوامض الدهنيّة غير المشبعة ذات الفوائد الصحيّة العديدة. أما فيما يتعلّق بالشعر فهي تعمل على تنشيط نموه، والحد من تساقطه، وتعزيز كثافته.
 
3- الجزر: يعاني الشعر الفاقد للحيوية والذي يتكسّر من نقص في الفيتامين A الذي يمكن الحصول عليه من تناول الجزر. يُنصح بتناوله مع القليل من زيت الزيتون مما يُسهّل امتصاص الجسم للبروفيتامين A.
 
4- الفلفل الأخضر: هو مصدر مهم جداً لمضادات الأكسدة التي تنشّط نمو الشعر، كما أنه غني بالفيتامين C مما يساعد على تقوية الشعر.
 
5- البطاطا الحلوة: تتميّز بغناها بالبيتاكاروتين، وهي قادرة بمفردها على تأمين حاجة الجسم اليوميّة من الفيتامينA.
 
6- اللحوم الحمراء: اختاروا منها القطع القليلة الدسم من لحوم الضأن والعجل فهي غنيّة بالبروتينات، والحديد، والزنك.
 
7- العدس: يتميّز هذا النوع من البقوليات بغناه بالحديد، وهو بديل للحوم كما أنه مصدر مهم للبروتينات النباتية.
 
8- الأفوكادو: يحتوي على الفيتامين E، وهو مضاد أكسدة يُساعد على الوقاية من تساقط الشعر.
 
9- اللوز: يتميّز بغناه بالبيوتين الذي يعزّز قوة الشعر وصحته، كما يحتوي على النحاس الذي يقي من الظهور المبكر للشيب.
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