إحذروا هذه الأخطاء عند وَضع واقي الشمس!

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سينتيا عواد -



لا شكّ في أنّ واقي الشمس يُعتبر من أهمّ الوسائل المُتاحة للحماية من أشعة الشمس هذا الصيف. ورغم عِلم الجميع أنه يجب تطبيقه على مختلف أجزاء الجسم لإبطاء تَغلغل الأشعة فوق البنفسجية في الجلد، إلّا أنّ العديد منهم يرتكبون مجموعة أخطاء قد تكون فائقة الخطورة وتُنغّص عليهم عطلتهم!

يتمّ تشخيص آلاف الحالات من سرطان الجلد سنوياً. ووفق الجمعية الفرنسية للأمراض الجلدية، إنّ التعرّض المفرط لأشعتَي «UVA» و»UVB» هو السبب الرئيس لحدوث هذا النوع من السرطان. من هنا يأتي التحدّي المُتمثّل في حماية أنفسكم من أشعة الشمس هذا الصيف وطوال حياتكم!

يجب على الجميع التعامل مع مستحضرات الوقاية من أشعة الشمس بجدّية تامة، خصوصاً الشباب وكبار السنّ والمصابين بأمراض مُزمنة، باعتبارهم الأكثر عرضة للخطر في هذا الوقت من العام.

انطلاقاً من هذه الوقائع، سلّط الخبراء أخيراً الضوء على الأخطاء الأكثر شيوعاً وخطورة المرتبطة بواقي الشمس، والتي يجب ألّا نَقَع ضحيّتها هذا الصيف:

- عدم وضع ما يكفي من المرهم: غالباً ما لا يتمّ استخدام كمية كافية من واقي الشمس لتغطية سطح الجسم بالكامل. فضلاً عن أنّ هذا المنتج هو أشبَه بـ«الصديق المزيّف»، بما أنكم تعتقدون أنكم محميون بمجرّد وضعه. لكن وبسبب غضّ النظر عن أجزاء كثيرة في الجسم، لا توجد حماية كاملة وكافية. يجب تطبيق الـ«Sunscreen» بسخاء، وإعادة ذلك كل ساعتين، وبعد السباحة مباشرةً.

- إختيار «SPF» مُتَدنّ جداً: كلما ارتفع عامل الحماية من الشمس (SPF) كلما زادت فعالية الكريم. وبما أنّ الجسم يمتصّ أشعة الشمس حتى من خلال الـ«Sunscreen»، يُنصح إذاً بتفضيل المنتج المدوّن على غلافه «SPF 50»، أو ما لا يقلّ عن 30.

- إستخدام «Sunscreen» مُنتهي الصلاحية: يجب التحقّق من العبوة قبل استخدامها، علماً أنّ غالبية المستحضرات الواقية من الشمس تملك فترة صلاحية محدودة تدوم عادةً من 6 إلى 12 شهراً فقط.

- التأخر في تطبيق واقي الشمس: من الشائع أن يضع الأشخاص الـ«Sunscreen» بعد الإصابة بحروق الشمس. في هذه الحالة، لن يكون للمنتج أي تأثير فعّال. بالإضافة إلى ذلك، يجب الانتباه إلى وقت التعرّض للشمس، وتفاديها بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً، وهي الفترة التي تكون فيها الأكثر عدوانية. من جهة أخرى، لا شيء يتفوّق على الملابس المضادة للأشعة فوق البنفسجية التي تضمن الحماية في مثل هذه الأوقات.

- الاعتقاد بوجود حماية كاملة: لسوء الحظّ، لا يوفّر واقي الشمس حماية 100 في المئة من الأشعة فوق البنفسجية. من هنا أهمّية الجلوس في الظلّ بين الساعة 11 صباحاً و4 عصراً. ولكن حتى عند البقاء في الظلّ، يجب تطبيق واقي الشمس لأنّ الأشعة فوق البنفسجية ترتدّ على معظم الأسطح، بما في ذلك الرمل والعشب. بالتأكيد يُستحسن اختيار الـ«SPF 50»، وعدم تجاهل إعادة وضعه بعد السباحة. واعلموا أنّه حتى واقي الشمس المقاوِم للمياه يكون قابلاً للإزالة!